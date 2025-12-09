Abhishek Bajaj-Pranit More: ग्रैंड फिनाले में भी नहीं थमी तकरार! प्रणित मोरे की टिप्पणी पर मचा सोशल मीडिया हंगामा

Abhishek Bajaj-Pranit More: रियलिटी शो बिग बॉस 19 आखिरकार खत्म हो गया है, जिसमें गौरव खन्ना इस सीज़न के विनर बने। फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर-अप रहीं, जबकि प्रणित मोरे तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि, शो खत्म होने के बावजूद, प्रणित मोरे एक बार फिर विवादों में आ गए हैं।
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के दौरान, प्रणित ने अभिषेक बजाज के एविक्शन पर हल्के-फुल्के लेकिन ताने वाले कमेंट किए, जो दर्शकों को पसंद नहीं आए। सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्शन आया, कई यूज़र्स ने प्रणित के कमेंट्स पर गुस्सा और निराशा जताई।

प्रणित का पिछला फैसला फिर से सामने आया

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि अभिषेक बजाज बिग बॉस 19 के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट में से एक थे। हालांकि, सीज़न के दौरान एक ज़रूरी फैसले ने एक बड़ी दरार पैदा कर दी। जब मेकर्स ने प्रणित मोरे को अभिषेक बजाज या अशनूर कौर में से किसी एक को बचाने की पावर दी,
तो प्रणित ने अशनूर को बचाने का फैसला किया — इस कदम ने दर्शकों को चौंका दिया, खासकर इसलिए क्योंकि प्रणित ने बार-बार अभिषेक को अपना करीबी दोस्त कहा था।  उस फैसले की उस समय कड़ी आलोचना हुई, और ग्रैंड फिनाले के बाद एक बार फिर यह आलोचना का मुद्दा बन गया।

सलमान खान ने अभिषेक के एविक्शन का मुद्दा उठाया

फिनाले के दौरान पुराने कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए, होस्ट सलमान खान ने सभी को उस पल की याद दिलाई जब प्रणित ने अभिषेक को नहीं बचाने का फैसला किया था, जिससे आखिरकार वह एलिमिनेट हो गए थे।
सलमान को जवाब देते हुए, अभिषेक ने कहा, “आपने मुझे इसके बारे में कई बार चेतावनी दी थी। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं जीत जाता, तो मैं हेडलाइन में आता। लेकिन जब से मैं हार गया हूं, मैं इसके बजाय एक कहानी बन गया हूं।”

प्रणित के जोक से गुस्सा

सलमान ने फिर मजाक में कहा कि प्रणित ने अभिषेक के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा अभिषेक ने एक बार नगमा मिराजकर के साथ किया था, जिससे साफ तौर पर झगड़ा हुआ। जब अभिषेक ने यह कहकर अपना बचाव किया कि उसने नगमा को बचाने का काम किया,
तो प्रणित ने हंसते हुए जवाब दिया, “मैं भी किसी को बचाना चाहता था — अशनूर।” प्रणित ने अभिषेक का मज़ाक उड़ाते हुए कहा, “तुमने दरवाज़ा बंद किया, मैंने खोला।” हालांकि ये कमेंट्स मज़ाक में थे, लेकिन इनसे फैंस की नसें तन गईं।

सोशल मीडिया प्रणित के खिलाफ हो गया

दर्शक प्रणित के बर्ताव से साफ़ तौर पर नाखुश थे। एक यूज़र ने लिखा, “कम से कम थोड़ी हमदर्दी तो दिखाओ। वह अभिषेक की पीठ में छुरा घोंपने पर गर्व महसूस कर रहा था।” एक और ने कमेंट किया, “अभी भी ज़रा भी अफ़सोस नहीं।” एक तीसरे यूज़र ने कहा, “अभिषेक सच में दुखी लग रहा था, यह उसके चेहरे पर साफ़ दिख रहा था।”

वह फ़ैसला जिसने गेम बदल दिया

अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और नीलम गिरी को फिनाले से लगभग चार हफ़्ते पहले नॉमिनेट किया गया था। प्रणित को सिर्फ़ एक कंटेस्टेंट को बचाने की पावर दी गई थी — और उसने अशनूर को चुना, जबकि वह बार-बार यह दावा कर रहा था कि अभिषेक उसकी टॉप प्रायोरिटी है। इस घटना पर बहस जारी है, कई फैंस शो खत्म होने के बाद भी प्रणित मोरे पर धोखा और इनसेंसिटिविटी का आरोप लगा रहे हैं।

