Abhishek Bajaj Ex-Wife: अभिषेक बजाज की खुली पोल! एक्स वाइफ बोलीं – “असली उम्र छुपाई, 21 साल की लड़की संग...

Abhishek Bajaj Ex-Wife: बिग बॉस 19 के प्रतियोगी अभिषेक बजाज एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं – इस बार उनकी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल के विस्फोटक दावों की वजह से। हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, अभिषेक ने आकांक्षा को “सामाजिक परजीवी” बताया और कहा कि उनके रिश्ते के समय वह “युवा और प्यार में थे”।

लेकिन अब, आकांक्षा ने उन पर कड़ा पलटवार करते हुए उनकी असली उम्र, वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ बोलने और कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है – यहाँ तक कि अभिनेत्री अशनूर कौर का नाम भी इस विवाद में घसीट लिया।

अभिषेक बजाज ने अपनी पूर्व पत्नी को “सामाजिक परजीवी” कहा यह सब तब शुरू हुआ जब सलमान खान ने संकेत दिया कि अभिषेक की पूर्व पत्नी बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में प्रवेश कर सकती हैं। इससे अभिषेक काफी परेशान नज़र आए। बाद में, अशनूर कौर से बातचीत के दौरान, उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी पर फिर से कटाक्ष करते हुए कहा, “उसके मूल्य स्पष्ट हैं। वह एक सामाजिक परजीवी है। उसमें ज़रा भी ईमानदारी या निष्ठा नहीं है। मैं उस समय बच्चा ही था – पहली बार प्यार में पड़ा था।”

पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने विस्फोटक आरोपों से पलटवार किया

एपिसोड देखने के बाद, आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया जिसमें उनकी शादी और तलाक के पीछे का “सच” उजागर हुआ।

एक वीडियो रीपोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा: “वह बस अच्छा होने का दिखावा करता है और वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वह पूरी ज़िंदगी सच छुपाता रहा है। इसीलिए हमारी शादी टूट गई। उसने मुझे और दूसरी महिलाओं को भी दुख पहुँचाया है।”

उम्र के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया

एक अन्य पोस्ट में, आकांक्षा ने अभिनेत्री अशनूर कौर का ज़िक्र करते हुए कहा: “वह सलमान सर के सामने भी झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते। अपनी असली उम्र और वैवाहिक स्थिति छिपाना दिखाता है कि वह कितने बड़े झूठे हैं। वह टीवी पर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। 15 सालों में उनका तरीका नहीं बदला है—यहाँ तक कि घर के अंदर भी, वह एक 21 साल की लड़की (अशनूर कौर) के साथ यही व्यवहार दोहरा रहे हैं। ज़ाहिर है, शर्म उनके शब्दकोश में है ही नहीं।”

अभिषेक और आकांक्षा का तलाक कब हुआ?

आकांक्षा ने यह भी स्पष्ट किया कि वह यह सब बदला लेने या नाटक करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि लोगों को पता चले कि असल में क्या हुआ था—ठीक वैसे ही जैसे बिग बॉस के घर में दूसरों के बारे में खुलकर बात की जा रही है। इससे पहले, उन्होंने खुलासा किया था कि उनका आधिकारिक अलगाव 2020 में नहीं, जैसा कि अभिषेक ने दावा किया था, बल्कि 2023 में हुआ था।

