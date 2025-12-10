Abhishek Bachchan, (आज समाज), मुंबई : सिने जगत की चर्चित जोड़ी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चाओं को बाजार गर्म रहा। पिछले करीब एक साल से इस मशहूर जोड़ी के तलाक की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं। इन चर्चाओं की वजह ऐश्वर्या परिवार दिखना और इस चर्चा ने तब और तूल पकड़ी जब मुकेश अम्बानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के दौरान बच्चन परिवार अलग-अलग पहुंचा, लेकिन अब इन चर्चाओं को मात्र अफवाह करार देते हुए अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर अपनी बात रखी है, इतना ही नहीं अपनी बेटी आराध्या को लेकर भी कई खुलासे किये।

इस चर्चित जोड़ी के तलाक की अफवाहें निराधार

इंटरव्यू के दौरान अभिषेक के दिए जवाबों से साफ है कि इस चर्चित जोड़ी के तलाक की अफवाहें निराधार हैं। दोनों अभी भी साथ हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन अफवाहों को खारिज किया है। बता दें कि अभिषेक बच्चन ने जुलाई 2025 में एक साक्षात्कार में तलाक की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या ऐसी बातों को घर के अंदर नहीं आने देतीं, जिससे परिवार पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों पूरा परिवार और वह खुद तलाक की खबरों पर चुप रहे। अभिषेक ने कहा, “मेरा मानना है कि जो लोग मेरे बारे में गलत बातें लिख रहे थे, मैं उन्हें सफाई देने में भरोसा नहीं रखता हूं।

एक साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोहों में देखा जाता

पहले, मेरे बारे में जो कुछ भी कहा जाता था, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं आपको दें कि अफवाहों के बावजूद, यह जोड़ा अक्सर एक साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोहों में देखा जाता है। अप्रैल 2025 में अपनी 18वीं शादी की सालगिरह पर, ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभिषेक और अपनी बेटी आराध्या के साथ एक पारिवारिक तस्वीर साझा की, जिससे उनके बीच सब कुछ ठीक होने का संकेत मिला। अभिषेक ने बताया कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन (14) इन अफवाहों से अनजान हैं क्योंकि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करतीं और ऐश्वर्या ने उन्हें सिखाया है कि ऑनलाइन पढ़ी गई हर बात पर विश्वास न करें।

आराध्या के पास अभी तक अपना कोई पर्सनल मोबाइल फोन नहीं

आराध्या को लेकर अभिषेक बच्चन ने बताया कि उनकी बेटी आराध्या पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर है और स्कूल जाना उसे बेहद पसंद है। उन्होंने बेटी को यह सिखाया गया है कि इंटरनेट पर लिखी हर बात सच नहीं होती। अभिषेक ने यह भी साफ किया कि आराध्या के पास इंटरनेट की सुविधा जरूर है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं कि वह अपने माता-पिता से जुड़ी खबरें या चर्चाएं पढ़ने में दिलचस्पी रखती है।

उनके मुताबिक आराध्य इन तमाम बातों से पूरी तरह अनजान है। इसका कारण यह भी है कि आराध्या के पास अभी तक अपना कोई पर्सनल मोबाइल फोन नहीं है। अगर आराध्या के फ्रेंड्स को उससे बात करनी होती है तो वे सीधे उसकी मां के फोन पर कॉल करते हैं। अभिषेक बच्चन ने कहा कि उनका मानना है कि इस उम्र में बच्चों का फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई, स्कूल और अपनी रुचियों पर होना चाहिए, न कि सोशल मीडिया या किसी अफवाहों पर।

अक्सर बिना सच्चाई जाने रिश्तों को लेकर कहानियां गढ़ ली जाती

तलाक की अफवाहों को अभिषेक ने सिरे से खारिज किया और इन्हे बेहद गलत, दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर बिना सच्चाई जाने रिश्तों को लेकर कहानियां गढ़ ली जाती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत होती है। बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी फिल्मों के सेट से शुरू हुई थी। दोनों अप्रैल 2007 में शादी के बंधन में बंध गए, 2011 में बेटी आराध्या का जन्म हुआ। हालाँकि जोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखने की कोशिश करते रहे हैं।

ये भी पढ़ें: Navjot Kaur Sidhu : कांग्रेस हाईकमान के दरबार पहुंचा नवजोत कौर सिद्धू मामला, मांगी रिपोर्ट