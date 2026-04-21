Abhishek-Aishwarya 19th anniversary: अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने Aaradhya संग मनाई एनिवर्सरी, सामने आई तस्वीर

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Mohit Saini
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Abhishek-Aishwarya 19th anniversary: अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने Aaradhya संग मनाई एनिवर्सरी, सामने आई तस्वीर
Abhishek-Aishwarya 19th anniversary: अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने Aaradhya संग मनाई एनिवर्सरी, सामने आई तस्वीर

Abhishek-Aishwarya 19th Anniversary: बॉलीवुड के प्यारे पावर कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने शादी के 19 खूबसूरत साल पूरे कर लिए हैं, और उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किसी खास मौके से कम नहीं था। 20 अप्रैल, 2007 को शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने इस मौके को अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ एक छोटे से फैमिली सेलिब्रेशन के साथ मनाया।

उनके प्राइवेट सेलिब्रेशन की एक झलक

Abhishek-Aishwarya 19th anniversary: अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने Aaradhya संग मनाई एनिवर्सरी, सामने आई तस्वीर

अपनी पर्सनल लाइफ को लो-की रखने के लिए जानी जाने वाली ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां शेयर कीं। फोटो में कपल आराध्या के साथ खुशी-खुशी पोज दे रहा है, जिससे प्यार और साथ दिख रहा है।

एक सेल्फी में, तीनों को परफेक्ट फैमिली पोज देते हुए चमकदार मुस्कान बिखेरते हुए देखा जा सकता है। ऐश्वर्या एक खूबसूरत गुलदस्ता पकड़े हुए दिख रही हैं, जो सेलिब्रेशन में एक चार्मिंग टच जोड़ रहा है।

सिंपल लेकिन खूबसूरत पल

तस्वीरें एक ग्रैंड पार्टी के बजाय एक आरामदायक और दिल को छू लेने वाले सेलिब्रेशन को दिखाती हैं। सिंपल लेकिन एलिगेंट आउटफिट में ऐश्वर्या ने सफेद रंग का आउटफिट चुना, जबकि अभिषेक और आराध्या ने रिलैक्स्ड वाइब को कॉम्प्लिमेंट किया। उनकी कैंडिड स्माइल सब कुछ कह देती है—प्यार और बॉन्ड हमेशा की तरह मजबूत है।

फैंस ने प्यार बरसाया

जैसे ही फोटो लाइव हुईं, फैंस ने सोशल मीडिया पर कपल के लिए बधाई मैसेज और दिल से दुआओं की बाढ़ ला दी। उनका सफर लाखों लोगों को इंस्पायर करता है, यह साबित करता है कि प्यार, सम्मान और परिवार हमेशा पहले आते हैं।

वर्क फ्रंट पर आगे क्या?

प्रोफेशनल साइड पर, अभिषेक बच्चन के पास राजा शिवाजी और किंग जैसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस बीच, ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार पोन्नियिन सेलवन 2 में देखा गया था, जहाँ उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत तारीफ मिली थी।

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