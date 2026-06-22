Aashka Goradia: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की एक्ट्रेस ग्लैमर की दुनिया छोड़ पति संग चला रहीं योग स्टूडियो

सक्सेसफुल बिजनेसवुमन भी हैं आशका गोराडिया

Aashka Goradia, (आज समाज), मुंबई: टेलीविजन के कई मशहूर सितारे न सिर्फ खुद योग करते हैं, बल्कि दूसरों को भी फिट रखने के लिए अपने योग स्टूडियो चलाते हैं। इन्हीं सेलेब्स में आशका गोराडिया का नाम सबसे पहले आता है। नागिन और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स में काम कर चुकीं आशका ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर योगी बनने का सफर तय किया।

40 साल की आशका गोराडिया ने काफी वक्त पहले ही एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी थी और अब वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसवुमन हैं। वो भारत के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते ब्यूटी ब्रांड्स में से एक रेनी कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर हैं।

आशका गोराडिया अपने पति ब्रेंट गोबल के साथ गोवा में अपना योगा स्टूडियो चलाती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए से भी योग क्लासेस आॅगेर्नाइज करती हैं। आशका योग में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। वो अक्सर अपने पति के साथ योग के वीडियो और फिटनेस की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

अपने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ने के बाद आशका गोराडिया ने 2018 में रेनी कॉस्मेटिक्स की शुरूआत की। आज उनके इस ब्रांड की वेल्यू 1200 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। आशका कई टीवी शोज बिग बॉस 6, झलक दिखला जा 4, नच बलिए 4, खतरों के खिलाड़ी 4 में नजर आ चुकी हैं।

योग स्टूडियोज चलाने के अलावा, आशका अब दो बच्चों की मां भी हैं। आशका ने 1 दिसंबर 2017 को ब्रेंट गोबल से शादी की थी। हाल ही में मई 2026 में वो दूसरी बार मां बनी हैं और उनके दूसरे बेटे का नाम रिचर्ड थियोडोर गोबल है। उनका एक बड़ा बेटा भी है, जिसका नाम विलियम एलेक्जेंडर है।

ये भी पढ़ें: सोनम बाजवा ने ब्लैक ड्रेस में लगाया हॉटनेस का तड़का