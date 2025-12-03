Punjab District Council And Panchayat Samiti Election: पंजाब में जिला परिषद व पंचायत समिति का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी आप, 72 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने उम्मीदवारों को दी बधाई

Punjab District Council And Panchayat Samiti Election, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव पार्टी निशान पर लड़ने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद व पंचायत समिति के 72 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है।

दूसरी तरफ डेराबस्सी के बीडीपीओ बलजीत सिंह को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार को जिला परिषद के लिए 25 और पंचायत समितियों के लिए 110 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया।

डेराबस्सी के बीडीपीओ को चुनाव आयोग का नोटिस

जानकारी के मुताबिक डेराबस्सी के बीडीपीओ बलजीत सिंह सोही पर लापरवाही बरतने को कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है 1 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नामांकन भरने के पहले दिन वे अपने आॅफिस से गैरहाजिर रहे थे। जिससे लोगों को एनओसी लेने में हासिल करने में दिक्कत आ रही थी।