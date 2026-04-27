AAP MPs Merger BJP: AAP के 7 सांसदों का BJP में विलय मंजूर… NDA का आंकड़ा 148

AAP MPs Merger BJP: सोमवार को नई दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में, राज्यसभा के चेयरमैन सी. पी. राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय को आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी।

इस फ़ैसले के बाद, ऊपरी सदन में AAP के सदस्यों की संख्या घटकर सिर्फ़ तीन रह गई है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है।

BJP और NDA की संख्या में बढ़ोतरी

इस कदम से राज्यसभा में BJP की स्थिति सीधे तौर पर मज़बूत हुई है, जिससे उसकी सीटों की संख्या 113 हो गई है। नतीजतन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की कुल संख्या अब 148 हो गई है।

BJP में शामिल होने वाले सात MP में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं। उनके नाम अब राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर BJP की लिस्ट में अपडेट कर दिए गए हैं।

AAP ने डिसक्वालिफिकेशन की मांग की थी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, MPs ने पिछले शुक्रवार को चेयरमैन से संपर्क किया था, और पार्टी बदलने के अपने फैसले के बाद BJP मेंबर के तौर पर फॉर्मल पहचान की रिक्वेस्ट की थी। चेयरमैन ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली।

हालांकि, इससे पहले AAP ने उन्हें डिसक्वालिफिकेशन के लिए एक पिटीशन फाइल की थी। पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा था कि जो MP दूसरी पार्टी में जाते हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री नियमों के तहत डिसक्वालिफिकेशन दिया जाना चाहिए।

बाहर निकलने के पीछे की वजहें

यह पॉलिटिकल बदलाव AAP के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पिछले हफ्ते सात MPs ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। खबर है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप वाली पार्टी पर अपने मेन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ से भटकने का आरोप लगाया था।

यह डेवलपमेंट राज्यसभा में पॉलिटिकल इक्वेशन्स में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिससे BJP की लीडरशिप वाला NDA मजबूत हुआ है, जबकि अपर हाउस में AAP की मौजूदगी को एक बड़ा झटका लगा है।