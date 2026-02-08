Saurabh Bhardwaj: आप नेता सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया

दिल्ली के जनकपुर बाइकर डेथ केस कैंडल मार्च निकाल रहे थे आप नेता

Saurabh Bhardwaj, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली के जनकपुर बाइकर डेथ केस में घटनास्थल पर कैंडल मार्च निकाल रहे आप नेता सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सौरभ भारद्वाज पार्टी नेताओं के साथ मृतक कमल ध्यानी को श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मोमबत्तियां जलाने की भी अनुमति नहीं दी गई। पुलिसकर्मियों ने मार्च को रोक दिया और नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान भारद्वाज के समर्थक थाने के बाहर नारेबाजी करते दिखे।

गड्ढे में गिरने से कमल ध्यानी की हुई थी मौत

गौरतलब है कि 5 फरवरी की देर रात जनकपुर में 25 वर्षीय कमल ध्यानी की 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। परिवार मृतक को रात भर ढूंढता रहा। 6 फरवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिलने के बाद गड्ढे में कमल का शव मिला था।

पुलिस ने हाथों से मोमबत्तियां छीनी, पोस्टर भी फाड़े

पुलिस वैन में ले जाते समय, भारद्वाज सोशल मीडिया पर लाइव हुए। उन्होंने दावा किया कि वे जनकपुरी में उस जगह गए थे जहां पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के काम के लिए खोदे गए एक खुले गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने से 25 वर्षीय कमल ध्यानी की मौत हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके हाथों से मोमबत्तियां छीन लीं और पीड़ित का नाम और तस्वीर वाले पोस्टर फाड़ दिए।

बचाव में देरी हुई

भारद्वाज ने आगे दावा किया कि दुर्घटना की रात, कमल ध्यानी के दोस्तों और रिश्तेदारों ने पुलिस से उसकी लोकेशन पूछी थी। जिसे शुरू में साझा किया गया था लेकिन बाद में हटा दिया गया। इससे कथित तौर पर बचाव में देरी हुई और रात भर गड्ढे में फंसे रहने के बाद उसकी मौत हो गई।

