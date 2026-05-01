Punjab Vidhan Sabha Session: आप सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया, 88 विधायकों ने पक्ष में वोट डाला

सीएम भगवंत मान बोले- कॉपी राष्ट्रपति के पास लेकर जाऊंगा

Punjab Vidhan Sabha Session, (आज समाज), चंडीगढ़: 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पैदा हुए राजनीतिक हालातों के बीच पंजाब की आप सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। सरकार के पक्ष में 88 विधायकों ने वोट डाला। 4 विधायक गैरहाजिर रहे, जबकि 2 विधायक लालजीत सिंह भुल्लर और हरमीत सिंह पठानमाजरा जेल में बंद हैं। इस दौरान कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के विधायक मौजूद नहीं रहे। सीएम ने भगवंत मान ने कहा कि इसकी कॉपी राष्ट्रपति के पास लेकर जाऊंगा।

सीएम मान और विधायकों का डोप टेस्ट कराने की मांग पर सदन में हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट

इससे पहले उस वक्त हंगामा हो गया, जब नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर को पत्र देकर सीएम और सभी विधायकों का डोप टेस्ट कराने की मांग की। स्पीकर ने इस मांग को ठुकरा दिया। कार्यवाही के दौरान सीएम ने कांग्रेस विधायकों पर कमेंट किया कि वह सदन में मोबाइल यूज कर रहे हैं।

इसके बाद कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा के बैठने के तरीके पर विवाद हो गया। इस पर बहस होने लगी। इस दौरान खैहरा ने सीएम को लेकर आपत्तिजनक आरोप लगाए। जिसको लेकर हंगामा हो गया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों वॉकआउट कर गए।

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