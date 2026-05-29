Aamna Sharif Periods Trauma: यूनिफॉर्म पर लगा पीरियड ब्लड का दाग, पूरी क्लास में उड़ा मजाक; छलका आमना शरीफ का दर्द

Aamna Sharif Periods Trauma: टेलीविज़न एक्ट्रेस आमना शरीफ़, जो कहीं तो होगा और कसौटी ज़िंदगी की 2 जैसे पॉपुलर शो में अपनी यादगार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, हमेशा सामाजिक मुद्दों और पर्सनल अनुभवों के बारे में खुलकर बात करती रही हैं।

हाल ही में एक बातचीत में, एक्ट्रेस ने पीरियड्स के बारे में खुलकर बात की, पीरियड्स से जुड़ी गलत सोच को तोड़ा और अपने स्कूल के दिनों की एक बहुत पर्सनल याद शेयर की।

हॉटरफ्लाई के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, आमना ने बताया कि वह अपने बेटे को पीरियड्स के बारे में बताने की पूरी कोशिश करती हैं। उनका मानना ​​है कि लड़कों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को किन शारीरिक और इमोशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बेटा जानता है कि पीरियड्स कितने दर्दनाक हो सकते हैं और अक्सर पीरियड्स के दौरान उनका खास ख्याल रखता है। आमना के मुताबिक, वह उनका हालचाल पूछता है और तकलीफ़ कम करने के लिए उनके लिए एक हॉट वॉटर बैग भी लाता है।

अपने पहले पीरियड के अनुभव को याद करते हुए, आमना ने बताया कि जब वह आठवीं क्लास में थी, तब उसे पहली बार पीरियड्स हुए थे। जो एक नॉर्मल बायोलॉजिकल अनुभव होना चाहिए था, वह जल्द ही एक शर्मनाक पल में बदल गया, जिसे वह आज भी अच्छी तरह याद करती है।

उसने याद करते हुए कहा, “मेरी स्कूल यूनिफॉर्म बेज रंग की थी, और उस पर दाग लग गया। मेरे खड़े होने के बाद किसी ने इस ओर इशारा किया।”

खुशकिस्मती से, आमना की माँ ने उसे पहले ही पीरियड्स के बारे में बता दिया था और बड़े होने के साथ आने वाले बदलावों के लिए तैयार कर दिया था। हालाँकि, जानकारी होने के बावजूद, स्कूल के माहौल में इस स्थिति से निपटना आसान नहीं था।

उसने बताया कि दाग पर ध्यान न जाए, इसलिए वह ब्रेक के दौरान बैठी रही। दो फीमेल क्लासमेट ने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके स्थिति को सावधानी से संभालने में उसकी मदद की। बदकिस्मती से, एक मेल क्लासमेट ने देखा कि क्या हुआ था और उसने यह बात पूरी क्लासरूम में फैला दी। उसकी हरकतों से आमना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।

उसने कहा, “मुझे इतनी शर्म आई कि मैं अगले तीन दिनों तक स्कूल नहीं गई। मुझे लगा कि सब मेरा मज़ाक उड़ाएंगे।” जब वह चौथे दिन स्कूल लौटी, तो उसने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स उस घटना के बारे में फुसफुसा रहे थे, जिससे उसके लिए यह अनुभव और भी मुश्किल हो गया।

पीछे मुड़कर देखने पर, आमना को लगता है कि पीरियड्स के बारे में बातचीत करने में समाज बहुत आगे आ गया है। उसे लगता है कि नई पीढ़ी अब ज़्यादा जागरूक और स्वीकार करने वाली हो गई है, और पीरियड्स धीरे-धीरे एक टैबू विषय के तौर पर अपनी जगह खो रहा है।

अपनी कहानी शेयर करके, आमना पीरियड्स के बारे में खुली बातचीत को बढ़ावा देने और उन चर्चाओं को नॉर्मल बनाने में मदद करने की उम्मीद करती है जिन्हें कभी असहज या गलत माना जाता था।