Aamir Khan Confirms 3 Idiots 2: फिर लौटेंगे ‘3 Idiots’! आमिर खान ने सीक्वल पर लगाई मुहर, कहानी में होगा बड़ा लीप

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Mohit Saini
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Aamir Khan Confirms 3 Idiots 2: फिर लौटेंगे ‘3 Idiots’! आमिर खान ने सीक्वल पर लगाई मुहर, कहानी में होगा बड़ा लीप
Aamir Khan Confirms 3 Idiots 2: फिर लौटेंगे ‘3 Idiots’! आमिर खान ने सीक्वल पर लगाई मुहर, कहानी में होगा बड़ा लीप

Aamir Khan Confirms 3 Idiots 2: एक बार फिर “ऑल इज़ वेल” सुनने के लिए तैयार हो जाइए! बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी मशहूर ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स के सीक्वल को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है—यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा की पहली ₹200 करोड़ कमाने वाली फिल्मों में से एक बनकर सफलता को नया आयाम दिया।

10 साल बाद एक नया चैप्टर

महीनों के अंदाज़ों के बाद, आमिर खान ने आखिरकार 3 इडियट्स 2 के बारे में खुलकर बात की है। एक्टर ने बताया कि सीक्वल कहानी को 10 साल के लीप के साथ आगे बढ़ाएगा, जिसमें एक नई लेकिन इमोशनल कहानी होगी।

आमिर ने बताया, “मैंने नरेशन सुना है, और मुझे यह बहुत पसंद आया। स्क्रिप्ट पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन कहानी बहुत खूबसूरत है। इसमें ओरिजिनल की तरह ही ह्यूमर होगा, साथ ही एक अनोखा नया एंगल भी होगा।” आमिर फुनसुख वांगडू के रोल में वापसी करेंगे

आमिर ने फुनसुख वांगडू के अपने पसंदीदा रोल को फिर से करने का भी इशारा दिया, यह किरदार ओरिजिनल फिल्म की रिलीज़ के बाद एक कल्चरल घटना बन गया था।

उन्होंने आगे बताया कि कहानी को ओरिजिनल क्रिएटिव दिमाग डेवलप कर रहे हैं, जो नॉस्टैल्जिया और इनोवेशन का मेल होने का वादा करता है।

ओरिजिनल कास्ट के फिर से साथ आने की संभावना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीक्वल में ओरिजिनल कास्ट की वापसी हो सकती है, जिसमें शामिल हैं:

आर. माधवन
शरमन जोशी
करीना कपूर खान

उनके फिर से साथ आने से वह जादू वापस आने की उम्मीद है जिसने ओरिजिनल फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बनाया था।

एक ऐतिहासिक विरासत

2009 में रिलीज़ हुई, 3 इडियट्स बॉक्स ऑफिस पर एक गेम-चेंजर थी। इसने रिकॉर्ड स्पीड से ₹200 करोड़ क्लब में एंट्री की और सिर्फ़ चार दिनों में ₹100 करोड़ पार कर लिए – उस समय एक अभूतपूर्व उपलब्धि।

हालांकि आमिर खान ने अभी तक ऑफिशियल शूटिंग टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन फैंस पहले से ही एक्साइटेड हैं। एक मजबूत स्टोरीलाइन, आइकॉनिक कैरेक्टर्स और एक दशक लंबे लीप के साथ, 3 इडियट्स 2 बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले सीक्वल में से एक होने का वादा करती है।

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