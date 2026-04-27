Sai Pallavi: साउथ की इस एक्ट्रेस को आमिर खान ने बताया देश की बेस्ट एक्ट्रेस

बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन के प्रमोशन में बिजी हैं आमिर खान

Sai Pallavi, (आज समाज), मुंबई: आमिर खान इन दिनों अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन के प्रमोशन में बिजी नजर आ रहे हैं। रविवार को मुंबई में फिल्म प्रमोशन के लिए उन्होंने एक म्यूजिक इवेंट एक दिन की महफिल का आयोजन किया। इस दौरान वहां फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद रही। इवेंट के दौरान आमिर खान ने फिल्म की एक्ट्रेस साई पल्लवी की जमकर तारीफ की।

यहां तक कि आमिर ने उन्हें देश की सबसे अच्छी एक्ट्रेस भी बता दिया। आमिर खान ने साई की तारीफ करते हुए कहा, मुझे लगता है आज अगर मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कहूं तो मेरे लिए साई इस देश की बेस्ट एक्ट्रेस हैं।

जुनैद ने भी ठीक ठाक काम किया है। पर वो मेरा बेटा है तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। हर कास्ट और क्रू ने शानदार काम किया है और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। हम जो फिल्म बनाने चले थे, हमने बनाई है। अब देखते हैं आॅडियंस को कैसी लगती है।

मैनेजर ही बना निर्देशक

आमिर खान ने एक दिन के डायरेक्टर सुनील पांडे की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं खास कर सुनील, जिन्होंने फिल्म का डायरेक्शन किया है, उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं, ये उसकी पहली फिल्म है। सुनील ने इस फिल्म पर बहुत पैशन, बहुत मेहनत और बहुत प्यार के साथ काम किया है।

उसने मुझे भी झेला। सुनील और मैंने साथ में बहुत काम किया है। वो तारे जमीन पर में एडी (असिस्टेंट डायरेक्टर) था। तारे जमीन पर में मेरे फर्स्ट एडी थे। उसके अलावा डेल्ही बेली में थे, रंग दे बसंती, उन्होंने मेरे मैनेजर के तौर पर भी काम किया है।

अपने मैनेजर से जब आमिर ने किया मजाक

आमिर खान ने इस दौरान बताया कि अद्वैत चंदन भी उनके मैनेजर थे। अद्वैत के बाद ही सुनील उनके मैनेजर बने थे। अद्वैत ने ही आमिर की लाल सिंह चड्ढा का निर्देशन किया है। इस पर आमिर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि किसी न किसी तरह से मेरे मैनेजर फिल्ममेकर बन जाते हैं। वो अपने वर्तमान मैनेजर बॉबी से पूछते हैं, बॉबी ऐसा कोई प्लान है क्या?। आमिर खान ने इस दौरान सुनील के काम की तारीफ की और इतनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया।

फिल्म का ट्रेलर पहले ही हो चुका रिलीज

एक दिन आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की ही फिल्म है। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है और इसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। अब फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

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