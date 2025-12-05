Punjab Breaking : आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के पर फायरिंग, घर में घुसकर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला

Punjab Breaking, (आज समाज), चण्डीगढ़ : पंजाब में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के पर फायरिंग की घटना सामने आई है। पंजाब के अजनाला के गांव भैनीसैइदां में कल चुनावों के नामांकन के दौरान पहले धक्का मुक्की हुई थी, उस वक्त तो मामला रफा-दफा हो गया था, लेकिन उसके बाद हमलावरों ने देर रात को आप कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आप कार्यकर्ताओं पर न केवल फायरिंग की गई बल्कि घर में घुसकर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला भी किया।

सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही

इस घटना में घायल एक कार्यकर्ता की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस इस वारदात को अंजाम देने के आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं। जानकारी मुताबिक गत 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के दौरान से ही सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची संबंधित थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया।

मंत्री लाच सिंह भुल्लर घायलों को देखने अस्पताल में पहुंचे

पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मंत्री लाच सिंह भुल्लर वारदात की सूचना मिलते ही कल रात को ही घायलों को देखने अस्पताल में पहुंचे। उल्लेखनीय कि कल नामांकन का आखिरी दिन था, इस दौरान पंजाब कई जगहों पर कई तरह की घटनाएं भी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि कुछ तत्व भी इसके पीछे हो सकते हैं, जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है।

