AAI Warns Flight Delays: उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के कारण आज भी उड़ानें बाधित होने का अलर्ट

AAI Weather Advisory, (आज समाज), नई दिल्ली: उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात के बाधित होने का सिलसिला आज भी जारी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने आज भी घने कोहरे को देखते हुए मौसम एडवाइजरी (Weather Advisory) जारी की है। एएआई के एक पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी से चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट आपरेशन प्रभावित हो सकते हैं, जिससे संभावित देरी या रुकावटें आ सकती हैं।

एयरलाइंस के साथ नियमित संपर्क में रहें यात्री

अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे रियल-टाइम फ्लाइट अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस के साथ नियमित संपर्क में रहें, सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक कम्युनिकेशन चैनलों पर भरोसा करें, और यात्रा और एयरपोर्ट की औपचारिकताओं के लिए अतिरिक्त समय दें।

डेडिकेटेड पैसेंजर फैसिलिटेशन टीमें तैनात

एएआई के अनुसार यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने एयरपोर्ट्स पर सहायता और सपोर्ट देने के लिए डेडिकेटेड पैसेंजर फैसिलिटेशन टीमें तैनात की हैं। अधिकारियों ने पोस्ट में कहा, हम सुरक्षित और कुशल ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हम आपके धैर्य और सहयोग की सराहना करते हैं।

इंडिगो ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है चेतावनी

एएआई की फ्रेश एडवाइजरी क्षेत्र में चल रहे कोहरे की स्थिति के बीच आई है, हाल के दिनों में भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई थी क्योंकि घना कोहरा बना हुआ है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर कम विजिबिलिटी प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। इसके बाद, भारत की घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी के कारण रांची, जम्मू और हिंडन हवाई अड्डों पर संभावित उड़ान व्यवधानों की चेतावनी दी।

