AAI Advisory: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर भारत के लिए जारी की घने कोहरे की एडवाइजरी

AAI On Dense Fog, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने आज गुरुवार को उत्तरी भारत में घने कोहरे की स्थिति की चेतावनी देते हुए एक मौसम एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रियों को कम विजिबिलिटी और कई एयरपोर्ट पर संभावित फ्लाइट देरी के बारे में सावधान किया गया है।

लगातार कोहरे से उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट प्रभावित

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट एक पोस्ट में एएआई ने कहा, लगातार कोहरे से उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम विजिबिलिटी और संभावित फ्लाइट देरी हो रही है। प्राधिकरण ने यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट की स्थिति की पुष्टि करने और अतिरिक्त यात्रा समय देने की सलाह दी। अधिकारियों ने कहा, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से अपनी फ्लाइट की स्थिति की पुष्टि करें।

वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर रखें नजर

एएआई ने अपडेट के लिए एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल देखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अतिरिक्त यात्रा समय दें। इसके अलावा, इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने आज कुछ चुनिंदा जगहों पर संभावित रुकावटों के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि रांची, पटना और वाराणसी में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है

मौसम की स्थिति पर करीब से रखी जा रही नजर : इंडिगो

इंडिगो ने यह भी कहा कि वह मौसम की स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है। इंडिगो ने कहा, हम आपको सुरक्षित और आसानी से आपकी मंज़िल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एयरलाइन के अधिकारियों ने यात्रियों से अपनी वेबसाइट या ऐप के ज़रिए नियमित रूप से अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने का अनुरोध किया। एडवाइजरी में आगे लिखा, कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। हम आसमान साफ ​​होने और जल्द ही अपने रेगुलर शेड्यूल पर लौटने की उम्मीद करते हैं।

ये भी पढ़ें : North India Weather: पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल और जेएंडके में बर्फबारी की संभावना,मैदानों में ठंड व कोहरा आफत