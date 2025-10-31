Aadhaar-PAN Linking Update : नए आधार नियमों की होगी घोषणा , इन चीजों में होगा बदलाव

Aadhaar-PAN Linking Update(आज समाज) : UIDAI ने 2025 के लिए नए आधार नियमों की घोषणा की है। ये नियम भारत में कई लोगों पर असर डालेंगे। UIDAI ने पिछले साल आधार सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए काम किया था। नए नियमों से करेक्शन और वेरिफिकेशन तेज़, पेपरलेस और आसान हो जाएगा। ये बदलाव बैंकों, सेविंग्स स्कीम और दूसरी मनी सर्विसेज़ पर असर डालेंगे। लोगों को अपने ट्रांजैक्शन को स्मूथ रखने के लिए इन नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बड़े बदलाव आपकी मनी सर्विसेज़ पर असर डालेंगे।

आधार अपडेट फीस बढ़ी

आधार अपडेट फीस 1 अक्टूबर, 2025 से बढ़ जाएगी। लोगों को नाम, पता या बायोमेट्रिक्स बदलने के लिए नए चार्ज देने होंगे।

नई सर्विस फीस (1 अक्टूबर, 2025 से):

नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल, ईमेल अपडेट – ₹75 (पहले ₹50)

फिंगरप्रिंट, आइरिस, या फोटो अपडेट – ₹125 (पहले ₹100)

बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट (5–7 और 15–17 साल) – फ्री

सेंटर पर डॉक्यूमेंट अपडेट – ₹75 (14 जून, 2026 तक ऑनलाइन फ्री)

आधार रीप्रिंट – ₹40

होम एनरोलमेंट – ₹700 (पहला व्यक्ति) + ₹350 (उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति)

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप इसे 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से काम करना बंद कर देगा। आपको इन्वेस्ट करने, डीमैट अकाउंट खोलने या टैक्स बचाने में दिक्कत हो सकती है।

e-KYC को आसान और सुरक्षित बनाया गया

UIDAI और NPCI ने नए e-KYC फीचर्स शुरू किए हैं। बैंक और NBFCs अब आपका पूरा आधार नंबर देखे बिना आपकी ID चेक कर सकते हैं। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है और अकाउंट खोलना तेज़ हो जाता है।

आने वाले बदलाव

AePS नियम: RBI के नए आधार पेमेंट सिस्टम नियम 1 जनवरी, 2026 से शुरू होंगे। गांवों में कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा महंगे हो सकते हैं या उन पर लिमिट लग सकती है।

RBI के नए आधार पेमेंट सिस्टम नियम 1 जनवरी, 2026 से शुरू होंगे। गांवों में कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा महंगे हो सकते हैं या उन पर लिमिट लग सकती है। छोटी बचत योजनाएं: आप आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल करके PPF, NSC, या पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट खोल सकते हैं।

आप आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल करके PPF, NSC, या पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट खोल सकते हैं। ऑफलाइन KYC: UIDAI QR कोड या मास्क्ड ID का इस्तेमाल करके एक आसान ऑफलाइन KYC सिस्टम शुरू करेगा।

आपको क्या करना चाहिए

आधार चेक करें: UIDAI वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर जाएं और अपने आधार का स्टेटस चेक करें।

UIDAI वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर जाएं और अपने आधार का स्टेटस चेक करें। PAN और आधार लिंक करें: इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं और उन्हें लिंक करें।

इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं और उन्हें लिंक करें। डिटेल्स अपडेट करें: पक्का करें कि आपके आधार की डिटेल्स आपके बैंक और इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मैच करती हों।

पक्का करें कि आपके आधार की डिटेल्स आपके बैंक और इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मैच करती हों। जागरूक रहें: गांवों में रहने वाले लोगों को AePS में हुए बदलावों के बारे में जानने के लिए अपने बैंक या आधार सेंटर जाना चाहिए।

अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं या आपकी KYC कैंसिल हो सकती है। परेशानी से बचने के लिए समय पर अपना आधार अपडेट और लिंक करें।

यह भी पढ़े : e-Aadhaar App Update : मोबाइल डिवाइस पर अपनी आधार डिटेल्स कर पाएंगे अपडेट