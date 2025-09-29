Aadhaar New App : नया आधार ऐप जल्द होगा लांच मिलेगी कई सुविधाएं

Aadhaar New App (आज समाज) : कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनकी कमी से कई काम रुक सकते हैं। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के काम शामिल हैं। ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है।

अभी, अगर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है, तो आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा या आप m-Aadhaar ऐप के ज़रिए कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि, आप इस ऐप से अपने आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, यानी आप नया मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जल्द आने वाले नए आधार कार्ड ऐप से ऐसा कर पाएंगे? तो आइए इसके बारे में और जानें।

अभी मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होता है?

1. अभी, अगर आप अपने आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा।

2. यहां आपको करेक्शन फॉर्म भरना होगा और फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे।

3. फिर, वेरिफिकेशन सही होने पर ही नया मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा, जो कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा।

नए ऐप की टेस्टिंग हुई पूरी

अभी आधार से जुड़े सभी काम, जैसे पता अपडेट करना, आधार डाउनलोड करना या PVC आधार कार्ड डाउनलोड करना, UIDAI द्वारा चलाए जा रहे m-Aadhaar ऐप से किए जाते हैं। हालांकि, ऐसे कई काम हैं जो इस ऐप से नहीं किए जा सकते।

इसलिए, UIDAI जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, UIDAI ने नए ऐप की टेस्टिंग पूरी कर ली है और यह इसी साल दिसंबर तक लॉन्च हो सकता है। हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार है।

क्या आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे?

अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस नए ऐप से घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, तो हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना एक संवेदनशील मामला है। इसलिए, आपको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए एक सेंटर जाना होगा, और तभी आप अपने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल पाएंगे।

