Aadhaar Money Withdrawal : आधार नंबर दर्ज कर निकाले पैसा, डेबिट कार्ड की नहीं होगी जरूरत

Aadhaar Money Withdrawal (आज समाज) : कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जब हम बिल्कुल तैयार नहीं होते। कल्पना कीजिए कि आप किसी ज़रूरी काम से बाहर हैं और अचानक पता चलता है कि आपका बटुआ गायब है।

न कैश, न एटीएम कार्ड, और यहाँ तक कि बैंक जाना भी मुश्किल है। ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह है पैसे कैसे निकालें। ऐसे में आधार एटीएम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करता है।

कार्ड, पिन या पासबुक की नहीं होगी ज़रूरत

इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि आपको कार्ड, पिन या पासबुक की ज़रूरत नहीं है। बस आपका आधार नंबर और बायोमेट्रिक पहचान ही काफी है। यह सिस्टम खासकर उन लोगों के लिए राहत की बात बन गया है जो अपना कार्ड साथ रखना भूल जाते हैं या खुद को किसी मुश्किल स्थिति में पाते हैं। आइए बताते हैं कि आधार एटीएम कैसे काम करता है।

माइक्रो एटीएम मशीनें का उपयोग

आधार एटीएम कोई अलग मशीन नहीं है। बल्कि, यह आधार-आधारित भुगतान प्रणाली का एक हिस्सा है। इसे एनपीसीआई ने बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए विकसित किया था। कार्ड स्वाइप करने या पिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनी बैंक पॉइंट्स या बैंक मित्र पर स्थित माइक्रो एटीएम मशीनें आपका आधार नंबर दर्ज करती हैं और फिर आपके फिंगरप्रिंट लेती हैं।

यह फिंगरप्रिंट आपकी पहचान साबित करता है और सिस्टम सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद, ऑपरेटर आपको नकद राशि देता है। यह तरीका उन इलाकों में खास तौर पर उपयोगी है जहाँ एटीएम या बैंक शाखाएँ कम हैं। ध्यान रहे कि आप इस सुविधा का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हो।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली

आधार एटीएम के नाम से जानी जाने वाली इस सेवा को AePS या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली कहा जाता है। पूरी प्रणाली बायोमेट्रिक सुरक्षा पर आधारित है। नकद निकासी प्रक्रिया सरल है। आपको बस अपने नज़दीकी AePS केंद्र पर जाकर ऑपरेटर को बताना होगा कि आपको आधार का उपयोग करके नकद निकालना है।

वे आपका आधार नंबर और बैंक का नाम दर्ज करते हैं, आप राशि दर्ज करते हैं, और फिर आप अपनी उंगली फिंगरप्रिंट मशीन पर रखते हैं। आपकी पहचान हो जाने के बाद, लेन-देन पूरा हो जाता है और नकद आपके हाथ में आ जाता है।

यह भी पढ़े : Aadhaar Card New Rules : आधार कार्ड के नियमों में बदलाव , देखे पूर्ण जानकारी