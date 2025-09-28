Aadhaar Card Update Expenses : आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट ,फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए देना होगा अधिक शुल्क

Aadhaar Card Update Expenses (आज समाज) : आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। आधार कार्ड हर नागरिक के लिए ज़रूरी हो गया है। गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, मोबाइल सिम, बैंकिंग सेवाओं से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, हर जगह यह अनिवार्य है। इसलिए, नाम, पता और बायोमेट्रिक जैसी जानकारी सही और अपडेटेड रखना सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन, यह प्रक्रिया आम लोगों के लिए महंगी हो गई है।

नए शुल्क 1 अक्टूबर से होंगे लागू

आधार सुधार के लिए नए शुल्क 1 अक्टूबर से लागू होंगे। आधार कार्ड में सामान्य सुधार के लिए अब आपको 50 रुपये के बजाय 75 रुपये देने होंगे। फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए पहले 100 रुपये लगते थे, अब 125 रुपये लगेंगे।

नए आधार कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं

सात से 17 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए पहले 100 रुपये लगते थे, अब 125 रुपये लगेंगे। हालांकि, नए आधार कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जानकारी के अनुसार, जब आधार की शुरुआत हुई थी, तब सामान्य सुधार के लिए 15 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 30 रुपये शुल्क लगता था। बाद में UIDAI ने शुल्क में बदलाव किया और सामान्य सुधार के लिए 30 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 50 रुपये कर दिया।

बाद में फिर बदलाव हुआ और सामान्य सुधार के लिए 50 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये कर दिया गया। अब शुल्क में फिर 25 रुपये की बढ़ोतरी कर 75 रुपये और 125 रुपये कर दिया गया है।

आम जनता पर पड़ेगा असर

आधार कार्ड सुधार शुल्क में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में कम आय वाले लोगों और जिन्हें अपने दस्तावेज सुधारने हैं, उनके लिए यह अतिरिक्त बोझ साबित हो सकता है।

जो लोग पिछले दस साल में अपना आधार अपडेट नहीं करवा पाए हैं, उन्हें अब अपने दस्तावेज फिर से जमा करने होंगे और 1 अक्टूबर के बाद इसके लिए उन्हें पहले के 50 रुपये की जगह 75 रुपये देने होंगे।

वहीं, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने इसे सरकार की गलत नीति बताया है। जिला समन्वयक आफताब आलम कहते हैं, ‘अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन UIDAI ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जब तक सभी सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता, तब तक पुरानी फीस ही ली जाएगी।’

