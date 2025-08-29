Aadhaar Card Update : 5 से 15 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट होना अनिवार्य ,जारी हुई सूचना

Aadhaar Card Update (आज समाज) : आज आधार कार्ड एक बेहद ज़रूरी दस्तावेज़ बन गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाते। चाहे कोई आर्थिक ज़रूरत हो या स्कूल में दाखिले के लिए आधार कार्ड ज़रूरी हो, बता दें कि हाल ही में UIDAI ने देश भर के सभी स्कूलों से 5 से 15 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट समय पर करवाने की अपील की है। इस संबंध में UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों के आधार अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है।

शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ मिलकर एक नई पहल

UIDAI ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ मिलकर एक नई पहल की है। इसके तहत UDISE+ ऐप के ज़रिए स्कूलों को बताया जाएगा कि किन छात्रों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभी बाकी हैं। इससे स्कूलों के लिए यह आसान हो जाएगा और बच्चों का आधार अपडेट समय पर पूरा हो सकेगा।

बायोमेट्रिक अपडेट क्यों ज़रूरी है?

यूआईडीएआई के अनुसार, बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा दो बार अपडेट किया जाना चाहिए – पहली बार 5 साल की उम्र में और दूसरी बार 15 साल की उम्र में। इससे आधार में दर्ज जानकारी सही रहती है और भविष्य में किसी भी योजना या परीक्षा के समय पहचान संबंधी कोई समस्या नहीं आती।

17 करोड़ से ज़्यादा आधार अपडेट लंबित

बता दें कि देश भर में लगभग 17 करोड़ आधार नंबरों के बायोमेट्रिक अपडेट लंबित हैं। अगर समय पर ऐसा नहीं किया गया, तो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने, जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

तकनीकी समाधान किया विकसित

यूआईडीएआई प्रमुख ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर इस काम को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई और शिक्षा विभाग ने मिलकर यूडीआईएसई+ ऐप्लीकेशन में छात्रों के बायोमेट्रिक अपडेट की पहचान करने और उन्हें सूचित करने के लिए एक तकनीकी समाधान विकसित किया है।