Aadhaar card link mobile number : आधार कार्ड से एक्टिव नंबर लिंक न होने पर हो सकती है कई परेशानियां ,रुक सकता है काम

Aadhaar card link mobile number (आज समाज) : आधार कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज़ बन गया है। सरकारी नौकरियों और योजनाओं से नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। ऐसे में आपका एक्टिव नंबर लिंक होना बेहद ज़रूरी है। वैसे भी आधार कार्ड को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, वरना धोखाधड़ी का शिकार होने का ख़तरा रहता है।

इस समय आधार कार्ड से धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। कई बार आधार कार्ड से लिंक नंबर न पता होने की वजह से ओटीपी पता नहीं चल पाता। इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा नंबर लिंक है। इससे आपकी सारी उलझन दूर हो जाएगी।

UIDAI आधिकारिक वेबसाइट

अगर आप आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पता करना चाहते हैं, तो आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको आधार कार्ड नंबर पता होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी और जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे इसकी जाँच करने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बेहद आसान होगी।

कैसे पता करे आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं

आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं।

इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा।

फिर आपको UIDAI के होम पेज पर जाना होगा।

यहाँ आपको My Aadhaar सेक्शन चुनना होगा।

फिर आपको Aadhaar Services में जाकर Verify email/Mobile Number का विकल्प चुनना होगा।

क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।

आपको Verify mobile Number का विकल्प चुनना होगा।

फिर अगर आप अपना ईमेल वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको Verify email का विकल्प चुनना होगा।

फिर अपना आधार नंबर डालें और नीचे दिया गया कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करें।

फिर आपके सामने यह जानकारी आ जाएगी कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है।

इसके बाद, अगर वह नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है, तो वह स्क्रीन पर दिखाई देगा।

तो फिर आपके द्वारा दर्ज किया गया नंबर उनके रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता।

