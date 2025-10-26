Aadhaar card like ATM : टिकाऊ, वॉटरप्रूफ और ATM कार्ड जैसा आधार कार्ड कीमत सिर्फ ₹50

Aadhaar card like ATM (आज समाज) : लोग अक्सर अपने आधार कार्ड को लेकर परेशान रहते हैं। आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। कोई भी काम पूरा करने के लिए यह कार्ड ज़रूरी हो सकता है। इसलिए, बहुत से लोग रेगुलर बेसिस पर आधार कार्ड साथ रखते हैं। लेकिन यह खराब हो सकता है।

एक ऑनलाइन सर्विस शुरू

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में डुप्लीकेट आधार कार्ड पा सकते हैं। UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिससे डुप्लीकेट आधार कार्ड पाने के लिए सरकारी ऑफिस जाने की ज़रूरत खत्म हो गई है।

कुछ ही मिनटों में, आप UIDAI वेबसाइट (https://uidai.gov.in) से अपना E-आधार डाउनलोड कर सकते हैं या PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपना आधार नंबर (UID), एनरोलमेंट ID (EID), या वर्चुअल ID (VID) चाहिए।

PVC कार्ड की फीस बहुत कम

डुप्लीकेट आधार कार्ड आपके पुराने आधार कार्ड की एक कॉपी है। इसमें ओरिजिनल कार्ड जैसा ही आधार नंबर और डिटेल्स होती हैं। यह कार्ड उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनका आधार कार्ड खो गया है, जिनका कार्ड फट गया है या खराब हो गया है, या जिन्हें दूसरे कामों के लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए। UIDAI ने PVC कार्ड की फीस बहुत कम रखी है ताकि हर कोई इसे आसानी से पा सके।

E-आधार फ्री है, जबकि PVC आधार कार्ड की कीमत ₹50 (GST और स्पीड पोस्ट चार्ज सहित) है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ डिजिटल वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। हालांकि, अगर आप एक टिकाऊ, वॉटरप्रूफ कार्ड चाहते हैं जो ATM कार्ड जैसा दिखे, तो आप इसे सिर्फ ₹50 में ऑर्डर कर सकते हैं।

फ्री में ई-आधार कार्ड डाउनलोड करें:

सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।

“डाउनलोड आधार” ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब अपना आधार नंबर (UID), EID या VID डालें।

स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और Send OTP पर क्लिक करें।

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालें।

जैसे ही आप “डाउनलोड आधार” पर क्लिक करेंगे, आपका E-आधार PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।

PVC आधार कार्ड प्लास्टिक का बना होता है जो वॉटरप्रूफ और टिकाऊ होता है। यह आसानी से वॉलेट में फिट हो जाता है और ATM या डेबिट कार्ड जैसा दिखता है। इसमें एक QR कोड, सिक्योरिटी फीचर्स और एक होलोग्राम होता है, जो इसे असली और सुरक्षित बनाता है।

यह भी पढ़े : Aadhaar New App : नया आधार ऐप जल्द होगा लांच मिलेगी कई सुविधाएं