Aadhaar Card Inactive : बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने पर आधार कार्ड हो जायेगा इनएक्टिव

Aadhaar Card Inactive(आज समाज) : पांच से सात साल के बच्चों का आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इस उम्र के उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) लागू किया है, जिनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है। आप अपने बच्चे की जानकारी किसी भी आधार सेवा केंद्र पर अपडेट करवा सकते हैं।

ऐसा न करने पर उनका आधार कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (DDG) प्रशांत कुमार सिंह ने बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने पाठकों की आधार से जुड़ी समस्याओं को सुना और उनके समाधान बताए।

पांच साल से कम उम्र के बच्चों के आधार एनरोलमेंट के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता

DDG सिंह ने कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे अपना फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देकर आधार के लिए एनरोल करा सकते हैं। पांच साल से कम उम्र के बच्चों के आधार एनरोलमेंट के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता क्योंकि इस उम्र में बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते।

इसलिए, पांच साल की उम्र होने पर बच्चे का फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो आधार में अपडेट करवाना जरूरी है। पांच से सात साल की उम्र के बीच पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त है। सात साल के बाद इसके लिए 100 रुपये फीस लगेगी।

बेसिक फीस

नया आधार एनरोलमेंट : मुफ्त

मुफ्त अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट : मुफ्त

मुफ्त डेमोग्राफिक अपडेट : 50 रुपये

50 रुपये बायोमेट्रिक अपडेट : 100 रुपये

बेसिक में बदलाव

नाम में आंशिक बदलाव : दो बार

दो बार जन्म तिथि में बदलाव : एक बार। दूसरी बार में एक्सेप्शनल केस में बदलाव होगा। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए।

एक बार। दूसरी बार में एक्सेप्शनल केस में बदलाव होगा। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। पता, मोबाइल नंबर और फोटो : जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं।

यहां संपर्क करें

हेल्पलाइन नंबर : 1947

1947 ईमेल : help@uidai.gov.in

यहां से स्टेटस चेक करें

आप MyAadhaar पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/ के जरिए अपना आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप m-Aadhaar ऐप से भी ऐसा कर सकते हैं। इससे आप PVC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना पता बदल सकते हैं और अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। आप अपने आधार में परिवार के मुखिया का पता भी बदल सकते हैं। आप अपना ई-आधार भी डाउनलोड कर सकते हैं।