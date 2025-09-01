Aaadhaar Card Update : सभी कामों के लिए आधार सत्यापन ज़रूरी ,एक छोटी सी गलती बन सकती है परेशानी

Aaadhaar Card Update(आज समाज): अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, तो यह छोटी सी गलती भविष्य में आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। सरकारी नौकरी, वित्तीय सेवाएँ, सरकारी योजनाएँ या स्कूल-कॉलेज में दाखिला लेने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इसका कारण यह है कि इन सभी कामों के लिए आधार सत्यापन ज़रूरी है, और अगर नाम में कोई गलती हो, तो यह सत्यापन विफल हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है! आप घर बैठे अपने फ़ोन से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप यह कैसे कर पाएँगे।

ऐसे सुधारें नाम की गलती

आपको अपने आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग ठीक करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन आसान चरणों का पालन करके खुद यह काम कर सकते हैं:

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएँ।

पोर्टल पर जाने के बाद, ‘अपडेट आधार विवरण’ विकल्प चुनें।

अब अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

आपके फ़ोन पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) आएगा। इसे दर्ज करें और आगे बढ़ें।

अब, ‘डिजिटल सेल्फ-सर्विस’ विकल्प पर क्लिक करें और अपनी आधार जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करें।

वह जानकारी चुनें (जैसे नाम या जन्मतिथि) जिसे आप बदलना चाहते हैं। नाम की स्पेलिंग बहुत सावधानी से भरें और पुष्टि करने से पहले उसे दो बार जाँच लें।

अब आपको एक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा जो आपके द्वारा किए गए सुधार का प्रमाण हो। नाम की स्पेलिंग ठीक करने के लिए आप कोई भी दस्तावेज़, जैसे पहचान पत्र या मार्कशीट, अपलोड कर सकते हैं।

सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही होने के बाद, अपना अनुरोध सबमिट करें।

कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी

आधार में नाम की गलती सुधारते समय, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। UIDAI के नियमों के अनुसार, आप अपने जीवनकाल में अपने नाम की स्पेलिंग केवल दो बार ही बदल सकते हैं।

अगर आप पहली या दूसरी बार नाम बदल रहे हैं, तो विवरण बहुत सावधानी से भरें। एक छोटी सी गलती आपको दोबारा गलती सुधारने का मौका गँवा सकती है, जिससे भविष्य में आपको और परेशानी हो सकती है। इसलिए, अपनी जानकारी सही से भरें और अपने दस्तावेज़ सही ढंग से अपलोड करें ताकि आपका अनुरोध बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके।