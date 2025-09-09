Punjab Crime News : दिनदहाड़े युवती और दो साल की मासूम की हत्या

प्रेम विवाह से नाराज युवती के पिता और भाई ने दिया वारदात को अंजाम

Punjab Crime News (आज समाज), बठिंडा : पंजाब के बठिंडा में दिनदहाड़े तेजधार हथियारों से एक युवती और उसकी दो साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या करने वााले कोई बाहरी नहीं थे बल्कि मृतका के भाई और पिता ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। दिनदहाड़े सरेआम दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष की शिकायत के आधार पर दोनों पिता-पुत्र पर हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उनकी धरपकड़ की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

पांच साल पहले युवती ने किया था प्रेम विवाह

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जशमनदीप कौर ने 5 साल पहले परिवार के खिलाफ जाकर गांव के ही युवक के साथ लव मैरिज थी। आरोपी 5 साल से मौके के इंतजार में थे । इस दोहरे हत्याकांड के बाद हड़कंप मच गया। हर किसी की जुबान में एक ही बात आ रही है कि दो साल की मासूम का क्या कसूर था। मामले में पुलिस ने मृतक महिला जशमनदीप कौर के ससुर उदयभान के बयान पर आरोपी राजवीर सिंह और परमपाल सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए है। डीएसपी हरजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल दोनों शवों को सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है।

शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था

मृतक महिला के पति रवि शर्मा ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था। विवाह के बाद दोनों परिवारों के बीच किसी तरह का विवाद व आमना-सामना नहीं हुआ था। वहीं इससे पहले किसी तरह की धमकी भी उनके परिवार व उन्हें नहीं मिली थी। उसकी पत्नी दो साल की बेटी के साथ दवाई लेने के लिए घर से निकली थी, कि बस स्टैंड में उसके ससुर और साले ने पत्नी और बेटी पर हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। डीएसपी हरजीत सिंह मान ने कहा कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी । पुलिस ने मृतका के ससुर उदयभान के बयान पर आरोपी राजवीर सिंह और परमपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस जल्द ही दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी।

