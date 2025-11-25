Jhajjar Murder News, (आज समाज), झज्जर : झज्जर जिले के एक गांव में एक युवक की तेजधार हथियार से गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला से अवैध संबंधों के चलते महिला के पति द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवक का शव गांव के ही एक पार्क में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया और मामले को लेकर छानबीन शुरू की।

बादली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी

बता दें कि यह मामला बहादुरगढ़ के बादली थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर का है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए महिला के पति सहित अन्य आरोपियों पर बादली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी मुताबिक रोजाना की तरह सुबह लोग जब पार्क में सैर के लिए आए तो उनको वहां एक शव पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई, युवक की गर्दन काफी हद तक कटी हुई थी, वहीं शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान थे। सूचना मिलते ही बादली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

ब्लिंकिट के वेयर हाउस में काम करता था मृतक

मृतक करीब 26 वर्षीय अजीत चरखी दादरी के धनसरी गांव का रहने वाला था। जांच में सामने आया कि मृतक करीब एक साल से याकूपुर स्थित ब्लिंकिट के वेयर हाउस में काम करता था और यहां फतेहपुर में किराये पर रह रहा था। रविवार की रात को वह अपने कमरे से निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं आया था। अजीत के भाई भाभी भी उसके साथ यहां गांव में रहते हैं। मामले में सामने आया है कि मृतक अजीत के गांव का सोमबीर भी यहीं उनके नजदीक रहता है और सोमबीर की पत्नी के साथ अजीत का संपर्क था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

