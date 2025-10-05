Rohtak Murder: रोहतक में क्रिकेट विकेट से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट

काठ मंडी की पीपल वाली गली में मसालों की पैकिंग का काम करता था जयदेव

Rohtak Murder, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में दिनदहाड़े एक युवक की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। हमलावरों युवक को क्रिकेट में प्रयोग होने वाली विकेट और बेल्स से पीटा। इसके बाद हमलावर उसे खून से लथपथ हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते शिवाजी नगर थाने की रेलवे रोड पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उठाकर तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान रेलवे रोड निवासी 21 वर्षीय जयदेव के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस और सीआईए वन की टीम जांच कर रही है। पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है।

3 युवकों ने किया हमला

पुलिस के मुताबिक युवक जयदेव रेलवे रोड का रहने वाला था और काठ मंडी की पीपल वाली गली में नरेश के मकान में मसालों की पैकिंग का काम करता था। रविवार सुबह वह घर से पीपल वाली गली में आने के लिए चला था। जैसे ही पीपल वाली गली में खाटू श्याम मंदिर के पास पहुंचा, वहां मौजूद 3 लड़कों ने उसे घेर लिया और क्रिकेट विकेट और बेल्स से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जयदेव लहूलुहान होकर नीचे गिर गया।

आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना

हमलावर वहां से भाग गए। अचानक हुई इस वारदात से गली में अफरा तफरी मच गई। लोग मौके पर पहुंचे और जयदेव की हालत देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे रोड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जयदेव को उठाकर तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया।

लड़की के मामा के लड़कों पर हत्या करने का आरोप

उधर, सूचना मिलते ही युवक जयदेव के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। बहन सीमा ने बताया कि काठ मंडी की ही एक लड़की है, जिसके मामा के लड़कों ने जयदेव की हत्या की है। जयदेव के भाई अजीत ने बताया कि जहां जयदेव काम करता था, उस जगह की ही एक लड़की है, जिसका मामा भी इसी एरिया में रहता है। एक बार पहले भी उसके भाई जयदेव के साथ लड़की के भाइयों ने मारपीट की थी।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी एसआई अनिल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। अभी हमलावरों के बारे में पता नहीं चल सका है।