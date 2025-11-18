Panipat Crime News : कमानीदार धारदार चाकू के सहित युवक गिरफ्तार किया, हथियार रखने का शौक, बाइक में छुपाकर रखता था चाकू 

Anurekha Lambra
Panipat Crime News. (आज समाज), पानीपत : थाना सदर पुलिस ने सोमवार देर शाम को गुप्त सूचना पर नाकाबंदी कर एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सिठाना निवासी दीपक के रूप में हुई है। थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देशानुसार ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत जिला पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।

टीम को गुप्त सूचना मिली

इसी कड़ी में सोमवार देर शाम को थाना सदर पुलिस की एक टीम गश्त के दौरान रिफाइनरी लोहा पूल के पास थी। टीम को गुप्त सूचना मिली एक युवक बाइक पर सवार होकर नैफ्ता प्लांट की ओर से लोहा पूल की तरफ आ रहा है। युवक के पास धारदार चाकू होने की संभावना है। पुलिस टीम ने सूचना को पुख्ता मानते हुए लोहा पूल के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर पश्चात एक संदिग्ध किस्म का युवक एचएफ डीलक्स बाइक पर नैफ्ता प्लांट की ओर से आते हुए दिखाई दिया।

पुलिस टीम ने युवक व बाइक की तलाशी ली

बाइक को नाके पर रूकवाकर पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान दीपक पुत्र रामेहर निवासी सिठाना के रूप में बताई। पुलिस टीम ने युवक व बाइक की तलाशी ली तो बाइक के बॉक्स के अंदर से एक कमानीदार चाकू बटन वाला बरामद हुआ।प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत ने बताया पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसको अवैध हथियार रखने का शौक है।

गुड़ बेचने आए एक रेहड़ी वाले से यह कमानीदार धारदार चाकू 500 रूपए में खरीदा था

हथियार रखने का शौक पूरा करने के लिए उसने करीब 1 महीना पहले गांव में यूपी से गुड़ बेचने आए एक रेहड़ी वाले से यह कमानीदार धारदार चाकू 500 रूपए में खरीदा था। इसके बाद वह चाकू को अपनी बाइक में छुपाकर रखता था।पुलिस ने बरामद अवैध चाकू को कब्जा पुलिस में लेकर आरोपी दीपक के खिलाफ थाना सदर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर मंगलवार को पूछताछ के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

