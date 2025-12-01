Panipat News, (आज समाज), पानीपत : इसराना के पास एक निजी अस्पताल परिसर में शनिवार को पहुंचे एक युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। जहरीला पदार्थ निगलने के उपरांत वह स्वयं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचा व डॉक्टर को सूचना दी। सूचना मिलने पर डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू कर दिया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई।

पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया

मृतक की पहचान 33 वर्षीय देवेन्द्र वासी बलाना के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि देवेन्द्र काफी समय से बेरोजगार होने की वजह से परेशान चल रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के भाई रविन्द्र के बयान पर कार्यवाही करते हुए शव का पानीपत के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

देवेन्द्र कुछ दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था

मृतक के भाई रविन्द्र ने बताया कि उसका बड़ा भाई देवेन्द्र कुछ दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। कुछ पूछने पर भी कोई बात नहीं बता रहा था। शनिवार को उसका भाई बिना किसी से कुछ कहे घर से अचानक निकल गया। मृतक देवेन्द्र अपने पीछे पत्नी के अलावा डेढ़ साल का बेटा छोड़ गया है।Panipat

