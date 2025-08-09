Panipat News: पानीपत में युवक ने लगाया फंदा

शराब पीने से रोकती थी पत्नी और सास, अक्सर होता था झगड़ा

Panipat News, (आज समाज), पानीपत: हरियाणा के पानीपत में एक व्यक्ति द्वारा फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी अनुसार पानीपत शहर की जसबीर कॉलोनी, नूरवाला में बृजेश अपनी पत्नी बच्चों और सास के साथ रहता था।

बृजेश शराब पीता था। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी ममता और सास अक्सर उससे झगड़ा करती थी। शुक्रवार शाम को फिर उसके साथ झगड़ा हुआ। इसी बात से परेशान होकर उसने कमरे में कपड़े से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन, शव लटका होने के तरीके से परिजनों ने हत्या की भी आशंका जताई है।

मूलरूप से यूपी के कासगंज का रहने वाला था सर्वेश

यूपी के कासगंज निवासी सर्वेश ने बताया कि मृतक बृजेश (35) उसका भाई था। जो पानीपत में पिछले करीब 15 साल से रह रहा है। वह पानीपत में अपनी पत्नी ममता और दो बच्चे 10 साल की बेटी और 4 साल के बेटे साथ रहता है। उनके साथ में उसकी सास भी रहती है।

एक बाल्टी पर बैठा मिला बृजेश, गले में लगा था फंदा

परिजनों ने बताया कि बृजेश एक बाल्टी पर बैठा मिला, उसके गले में फंदा लगा था। जबकि सुसाइड में ऐसा कभी नहीं सुना। वहीं, परिजनों ने यह भी बताया कि बृजेश की पत्नी ममता की यह दूसरी शादी है। पहले पति की भी मौत हुई थी। ममता के किसी तीसरे के साथ अवैध संबंध का शक भी परिजनों ने जाहिर किया है।

