Sonipat News: सोनीपत के युवक की किडनैपिंग के बाद हत्या, किडनैपरों ने कहा था- यो कबूतर म्हारे धोरे है, 25 लाख त्यार कर ल्यो

दिल्ली में मुंडका नहर से मिला शव

Sonipat News, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में एक 21 वर्षीय युवक की अपहरण के बाद हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। युवक का शव दिल्ली में मुंडका नहर से मिला। 21 वर्षीय आदित्य सोनीपत के गांव सांदल कला का रहने वाला था। किडनैपरों ने परिजनों से युवक की रिहाई के बदले 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। किडनैपरों ने हरियाणवी में मैसेज लिखा- यो कबूतर म्हारे धोरे है, 25 लाख त्यार कर ल्यो। मैसेज देखकर परिवार ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

शुक्रवार सुबह भड़के ग्रामीणों ने सांदल कलां गांव में पुरखास-खानपुर मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद उन्होंने जाम खोल दिया। दोपहर बाद सूचना आई कि आदित्य का दिल्ली में शव मिला है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव सांदल कलां लाया गया। परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार को राजी हो गया।

10 दिसंबर को घर से निकला था आदित्य

पुलिस को दी शिकायत में गांव सांदल कलां के रहने वाले सोमपाल ने बताया कि मेरा 21 वर्षीय बेटा आदित्य पिछले 2 साल से सोनीपत के कालूपुर चुंगी स्थित फूड कापोर्रेशन आॅफ इंडिया गोदाम में इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम कर रहा था। आदित्य ने 12वीं के बाद आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया था।

10 दिसंबर को आदित्य दोपहर 1:35 बजे ड्यूटी से घर लौटा। घर में आते ही उसने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें कहीं जाना है? मैंने शहर जाने की बात कही, तो आदित्य ने मुझे बाइक की चाबी दे दी और खुद पैदल घर से निकल गया। उसके बाद से वह किसी को दिखाई नहीं दिया।

किडनैपरों ने आदित्य के ही मोबाइल से किया मैसेज, मांगे 25 लाख

सोमपाल ने बताया कि आदित्य के ही मोबाइल नंबर से मेरे पास एक मैसेज आया। इसमें आदित्य के बिना रिश्तेदारी में किसी शादी समारोह में शामिल होने की बात बताई गई। किसी लड़की के साथ गलत होने का भी आरोप लगाया गया।

मैसेज में लिखा था- तुम्हारे पास दो रास्ते हैं या तो पुलिस के पास चले जाओ या फिर हमारे पास आ जाओ। दोनों में फर्क इतना है कि पुलिस तुम्हारे लड़के को ढूंढ लेगी, लेकिन आदित्य मुर्दा मिलेगा। अगर, हमें फिरौती दोगे तो हम उसे जिंदा दे देंगे। हमें 25 लख रुपए दे दो, 5 लाख पुलिस वालों को भी दिए गए हैं। बगैर रिश्वत के यूं कोई भी आदमी नहीं उठाया जा सकता।

लेट होने पर प्रतिदिन के हिसाब से 5 लाख की बढ़ोतरी करने की बात भी कही

पिता के मुताबिक, यह भी धमकी दी गई है कि अगर 25 लाख रुपए तुम्हें प्यारे हैं तो पुलिस के पास चले जाओ और यदि तुम्हें अपना बालक प्यारा है तो कल पैसे लेकर तैयार मिलो। जैसे ही हमारे पास रकम पहुंचेगी, हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। यह भी कहा कि अगर उन्हें 25 लाख रुपए फिरौती नहीं दी गई तो जितने दिन लेट होंगे प्रतिदिन के हिसाब से 5 लाख की बढ़ोतरी होगी।

आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर किया रोड जाम

उधर, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर गांव सांदल कलां के ग्रामीणों ने सोनीपत के प्रकाश खानपुर मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही एसीपी ऋषिकांत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई के लिए परिवार को शाम तक का समय दिया। इस आश्वासन पर तीन घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया।

पुलिस के आश्वासन पर दाह संस्कार के लिए माने ग्रामीण

शुक्रवार शाम को पोस्टमॉर्टम के बाद शव गांव लाया गया। उस दौरान गांव और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि पुलिस को आशंका थी कि दाह संस्कार न होने पर हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं।

डीसीपी प्रबीना पी गांव पहुंचीं और श्मशान घाट में ग्रामीणों व परिजनों को आश्वासन देकर शांत किया। ग्रामीण पहले दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आश्वासन के बाद लगभग एक घंटे बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। मौके पर एसीपी, स्थानीय थाना पुलिस और अन्य कई यूनिटों की तैनाती रही।

प्लास्टिक के कट्टे में हाथ बांधकर और मुंह बंद करके नहर में फेंका गया था शव

दिल्ली पुलिस ने परिजनों को बताया कि आदित्य को मुर्गी दाने वाले प्लास्टिक के कट्टे में हाथ बांधकर और मुंह बंद करके नहर में फेंका गया था। जब दिल्ली पुलिस ने मौके पर कट्टा खोला तो अंदर आदित्य के गले और मुंह पर चुन्नी बंधी हुई थी। उसके हाथ बांधे गए थे और मुंह के अंदर मुर्गी दाना चला गया था।

कट्टे के भीतर रुई भी भरी हुई मिली। उसके सिर के पीछे चोट के निशान थे, माथे पर कट लगे हुए थे और होठों पर खून था। पुलिस का कहना था कि आदित्य का शव करीब 4 से 5 घंटे ही पानी में रहा था, क्योंकि न तो वह फूला हुआ था और न ही सड़ा।

जितनी बयनामे की रकम मिली, उतनी ही मांगी फिरौती

हाल में ही पिता सोमपाल ने अपने हिस्से की एक एकड़ से थोड़ी ज्यादा जमीन का करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए में सौदा किया। जिसका एडवांस बयनामा राशि 25 लाख रुपए मिले थे। बयनामे की रकम मिलने के बाद परिवार ने यूपी में भी कुछ जमीन का बयनामा दिया था, ताकि वहां पर जमीन खरीद लें। 25 लाख के बयाने की जानकारी गांव के लोगों को ही थी। फिरौती की रकम भी 25 लख रुपए ही मांगी गई।

पुराना ट्रैक्टर खरीदा था, मकान की नींव भरवानी शुरू की

जमीन की अभी दो करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट आनी थी। सोमपाल ने बच्चों की शादी करने को लेकर मकान बनाने को लेकर नींव भरवानी शुरू की थी। एक पुराना ट्रैक्टर भी खरीदा था। आदित्य काफी खुश नजर आ रहा था। वह घर में आए हुए ट्रैक्टर लेकर दोस्तों में भी चर्चा कर रहा था। दोस्त उस पार्टी मांग रहे थे। आदित्य ने कहा था कि एक-दो दिन में पार्टी दे दूंगा, लेकिन पार्टी देने से पहले ही आदित्य हत्या हो गई।