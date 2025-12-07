Bhiwani News: लिव-इन रह रहे भिवानी के युवक की महिला के भाइयों ने की हत्या

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Bhiwani News, (आज समाज), भिवानी: हरियाणा के भिवानी के एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। युवक झज्जर की एक महिला के साथ लिव-इन रहता था। इसी बात से नाराज महिला के भाइयों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक की पहचान गांव धनाना निवासी 30 वर्षीय रिंकू के रूप में हुई है। वह झज्जर की एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था।

पुलिस के अनुसार, महिला के भाइयों ने रिंकू पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के भाई संजय के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है।

रिंकू के भाई संजय के बयान पर केस दर्ज

मुंढाल पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि मृतक रिंकू के भाई संजय के बयान दर्ज किए गए हैं। बयानों में बताया गया कि रिंकू झज्जर की एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था और महिला के भाइयों ने ही उस पर हमला किया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके।

ये भी पढ़ें: हरियाणा की सुरुचि ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड पर लगाया निशाना