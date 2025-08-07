Gurugram News: गुरुग्राम में मॉडल के सामने युवक ने की अश्लील हरकत

पुलिस को दी शिकायत
Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक मॉडल के सामने युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। युवती ने युवक की इस हरकत का वीडियो बनाकर इंटाग्राम पर डाला है। साथ ही पुलिस को भी मामले की शिकायत दी है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।
मॉडल ने कहा कि सोमवार (4 अगस्त) को वह जयपुर से गुरुग्राम आई थीं और राजीव चौक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार कर रही थीं। तभी एक युवक लगातार उन्हें घूरने लगा और फिर पैंट की जिप खोलकर उसके सामने अश्लील हरकतें करने लगा।
कैब का इंतजार कर रही थी मॉडल
मॉडल ने कहा कि जिस वक्त यह घटना हुई, वह कैब का इंतजार कर रही थीं। उसने कैब ड्राइवर को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके बाद मजबूरी में उसने दूसरी कैब बुलाई और उस पर बैठकर घर चली गई। मॉडल ने सोशल मीडिया पर युवक की वीडियो शेयर की है।
मैं बस सुरक्षित रहना चाहती थी
मॉडल ने बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मुझे युवक को थप्पड़ मारना चाहिए था या चिल्लाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि उस समय लड़की के दिमाग में क्या चलता है, कोई नहीं समझता। मैं बस सुरक्षित रहना चाहती थी।
महिला हेल्पलाइन नंबर पर किया कॉल
मॉडल ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस को टैग कर सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। 1090 (महिला हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद खुद गूगल से नंबर खोजे, तब भी यही जवाब मिला कि एफआईआर के लिए थाने जाना होगा।
मॉडल के इंस्टाग्राम पर 38 हजार से ज्यादा फॉलोअर
मॉडल सोशल मीडिया पर एक्टिव डिजिटल क्रिएटर है। इंस्टाग्राम पर उसके 38 हजार से ज्यादा फॉलोअर हैं। अपनी प्रोफाइल में उसने खुद को ब्यूटी, स्किनकेयर और फैशन से जुड़ा डिजिटल क्रिएटर बताया है। इसके अलावा वह यूट्यूब पर भी कंटेंट बनाती है। उसके चैनल पर 164 वीडियो अपलोड हैं और 589 सब्सक्राइबर हैं।
ये भी पढ़ें : 15 अगस्त पर सीएम नायब सैनी रोहतक में फहराएंगे तिरंगा
ये भी पढ़ें : हिसार की इंटरनेशनल रेसलर पूजा ढांडा की रिंग सेरेमनी आज, 13 नवंबर करेंगे शादी