Young Man Committed Suicide, (आज समाज), पानीपत : पानीपत के गांव ताजपुर में जमीनी विवाद के चलते एक युवक द्वारा जहर निगलकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर थाना बापौली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना बापौली पुलिस को दी शिकायत में गांव ताजपुर निवासी सागर त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी ने बताया है कि उसका भाई सन्नी जो ड्राइवर की नौकरी करता था कई दिनों से जमीन विवाद के चलते परेशान था।

आरोपियों ने तलवार से काटने की धमकी भी दी

उसे साहिल पुत्र सुरेंद्र, राहुल पुत्र सुरेंद्र पुत्र जयचंद द्वारा काफी परेशान किया जा रहा था। हालांकि रिश्ते में वह उनके ताऊ व भाई लगते हैं फिर भी उन्होंने घर आकर उसके भाई सन्नी की न केवल पिटाई की बल्कि अपने परिवार की एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। यही नहीं आरोपियों ने उसके भाई को तलवार से काटने की धमकी भी दी। उस समय उनके साथ बबीता पर सुरेंद्र त्यागी भी मौजूद थे।

परेशान सन्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली

इन्हीं धमकियों में गलत आरोपों के चलते परेशान उनके भाई सन्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसलिए वह पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में थाना बापौली प्रभारी ने बताया कि शिकायत के बाद शव को कब्जे में लेकर पानीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया तथा जांच की जा रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून कारवाई की जाएगी।

