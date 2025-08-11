Jhajjar News: झज्जर में पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाली महिला ने किया सुसाइड

2 महीने पहले पति के साथ नेपाल से आई थी झज्जर

Jhajjar News (आज समाज), झज्जर: हरियाणा के झज्जर में एक नेपाल की महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला 2 महीने पहले ही नेपाल से अपने पति के के साथ झज्जर आई थी। वह यहां पर गांव पाटोदा में एक पोल्ट्री फार्म पर अपने पति के साथ काम करती थी। आत्महत्या कारण मानसिक परेशानी बताया जा रहा है। पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार जानकारी अनुसार, ओमदेवी (27) करीब दो महीने पहले ही अपने तीन बच्चों (दो बेटियां और एक बेटा) को नेपाल में छोड़कर अपने पति बिशम्बर साहनी के साथ झज्जर आयी थी। वे पाटोदा गांव के एक पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहे थे।

8 अगस्त को लगाई थी फांसी

महिला ओमदेवी ने 8 अगस्त की रात को अपने कमरे में साड़ी से फंदा बनाया और उस पर लटक गई। तीन दिन तक मायके से किसी परिजन के न आने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका था। आज मृतका के पति बिशम्बर साहनी के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।

