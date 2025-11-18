Panipat News, (आज समाज), पानीपत : पानीपत के जाटल रोड पर न्यू मॉडल टाउन स्थित जूट बनाने वाली फैक्टरी में आग से झुलसी पांच महिलाओं में से एक महिला मधु 50 वर्षीय की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। मामले की सूचना थाना मॉडल टाउन पुलिस को मिलने के बाद वह अस्पताल में पहुंची और महिला के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया। वहीं पर पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। महिला राजपुताना कॉलोनी की रहने वाली थी।

दो महिलाओं की हालत काफी गंभीर थी

जाटल रोड स्थित न्यू मॉडल टाउन में स्थित एक जूट बनाने वाली फैक्टरी में अज्ञात कारणों के चलते 9 नवम्बर को आग लग गई थी। आग लगने पर फैक्टरी में काम कर रहे मजदूर और महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई थी। आग एकदम से पूरी फैक्टरी में फैल गई और वहां पर काम कर रही पांच महिलाएं उसकी चपेट में आ गई थी जिससे वे झुलस गई। उन्हें इलाज के दो निजी अस्पतालों में भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया गया था। जिसके बाद दो महिलाओं की हालत काफी गंभीर थी। जिसमें एक को परिजन इलाज के लिए दिल्ली ले गए थे। वहां पर करीब एक सप्ताह तक रहने के बाद इलाज के दौरान मधु नाम की महिला की मौत हो गई।

रविवार होने के कारण कम ही कर्मचारी फैक्टरी में काम करने के लिए आए थे

बताया गया है कि रविवार होने के कारण कम ही कर्मचारी फैक्टरी में काम करने के लिए आए थे। जब आग लगी तो पांच महिलाएं आग की चपेट में आने से झुलस गई। वहीं पर मामले की सूचना थाना मॉडल टाउन पुलिस को मिली तो वह भी मौके पर पहुंची और झुलसी हुई महिलाओं को फौरन इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। झुलसने वाली महिलाओं में सुमन करीब 20 प्रतिशत झुलसी हुई थी, वहीं पर सुनीता, पुष्पा, गंगा, मधु करीब 35 से 40 प्रतिशत तक झुलसी हुई थी। थाना मॉडल टाउन प्रभारी जगमेंद्र ने बताया कि एक महिला की मौत हुई हैं। पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

