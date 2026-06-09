Hormuz Strait: अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलिकॉप्टर होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश

रानी बोट्स पर हमले के लिए तैनात किया गया था हेलिकॉप्टर

Hormuz Strait, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन: अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलिकॉप्टर सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं।

फिलहाल यह साफ नहीं है कि हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण गिरा या किसी हमले का शिकार हुआ। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर कल रिपोर्ट जारी की जाएगी।

अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट में अपाचे हेलिकॉप्टर, एमक्यू-9 रीपर ड्रोन, एफ/ए-18 और एफ 35 लड़ाकू विमानों की मदद से सुरक्षा अभियान चला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अपाचे हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल छोटे हथियारबंद बोट्स और ड्रोन के हमले रोकने के लिए किया जाता है।

ट्रम्प बोले- अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बातचीत आखिरी दौर में

ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर हो सकते हैं।

ट्रम्प ने पत्रकारों से कहा कि इस समझौते का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उनका दावा है कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाएगा।

इजराइल ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के दो कमांडर मारे

इजराइली सेना ने दावा किया है कि सोमवार को दक्षिणी गाजा में किए गए एक हमले में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के दो कमांडर मारे गए। इजराइली सेना का कहना है कि दोनों उसके सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे थे।

सेना के मुताबिक मारे गए लोगों में इयाद मोहम्मद अब्द अल अजीज नाफेल शामिल हैं, जो संगठन की एलीट फोर्स का कमांडर था। दूसरा इंसान अहमद मारूफ था, जो एक ऐसे ग्रुप की लीडरशिप कर रहा था जिसने पहले इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे।

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