Met Gala: मेट गाला 2026 में देखने को मिला AI और बॉलीवुड का अनोखा संगम

‘स्त्री’ से ‘भेड़िया’ तक बदले अंदाज ने लूटी महफिल

Met Gala, (आज समाज), मुंबई: फैशन और सिनेमा के सबसे बड़े मंचों में से एक मेट गाला 2026 इस बार सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के अनोखे मेल के लिए भी चर्चा में रहा, जहां AI ने बॉलीवुड की कल्पना को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया।

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के किरदारों को AI के जरिए मेट गाला रेड कार्पेट पर रिइमैजिन किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया और फैंस को एक नया विजुअल एक्सपीरियंस दिया।

इन AI इमेजेस में स्त्री, भेड़िया और ताड़का जैसे किरदारों को हाई-फैशन लुक में दिखाया गया, जहां उनका हॉरर-कॉमिक अंदाज मेट गाला की थीम कॉस्ट्यूम आर्ट के साथ शानदार तरीके से जुड़ता नजर आया।

सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने तेजी से ट्रेंड करना शुरू किया और फैंस ने इस क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट को खूब पसंद किया, क्योंकि इसमें सिनेमा और डिजिटल आर्ट का बेहतरीन फ्यूजन देखने को मिला।

मैडॉक हॉरर यूनिवर्स, जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुंज्या जैसी फिल्में शामिल हैं, पहले ही अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है और अब AI के जरिए इसे एक नया आयाम मिला है। जिसे फैंस पसंद कर रहे हैं।

AI के इस इस्तेमाल ने ये भी दिखाया कि आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नए-नए एक्सपेरिमेंट कर सकती है, जिससे दर्शकों को और ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके।

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