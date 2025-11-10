A two-kilometer-long traffic jam : चंडीगढ़ बैरियर पर दो किलोमीटर लंबा जाम, पुलिस की सख्त चेकिंग से थमी वाहनों की रफ्तार

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)जीरकपुर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चल रहे विवाद को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने सोमवार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इसके तहत जीरकपुर-चंडीगढ़ बैरियर पर तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई, जिससे कोई भी संदिग्ध वाहन जबरदस्ती चंडीगढ़ में प्रवेश न कर सके। हर वाहन की बारीकी से जांच की जा रही थी। इसका असर सुबह से ही ट्रैफिक पर दिखाई दिया और जीरकपुर शहर को भारी जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा।

धीरे-धीरे चल रहे वाहनों और पीछे से लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण बैरियर से लेकर होटल रमाडा प्लाजा तक करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यह जाम जीरकपुर फ्लाईओवर होते हुए कालका चौक तक जा पहुंचा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ट्रैफिक पुलिस के हाथ-पांव फूल गए।

सुबह के समय लगे इस जाम में स्कूल बसें, एंबुलेंस और ऑफिस जाने वाले वाहन फंसे रहे। कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए परेशान नजर आए। कुछ लोगों ने वैकल्पिक रास्तों से जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी आगे जाकर और बड़े जाम का सामना करना पड़ा।

जाम में फंसे वाहन चालकों ने प्रशासन पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के विवाद को लेकर इस तरह आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है। प्रशासन को सुरक्षा इंतजाम इस तरह करने चाहिए कि ट्रैफिक बाधित न हो।

