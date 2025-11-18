Jhajjar News: झज्जर में केएमपी एक्सप्रेसवे पर प्लास्टिक दाने से भरे ट्रक में लगी आग

फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आया आग पर काबू

Jhajjar News (आज समाज), झज्जर: हरियाणा के झज्जर में एक ट्रक में आग लग गई। घटना सोमवार देर रात करीब 9 बजे की है। एक ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ट्रक में प्लास्टिक दाना भरा होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और करीब 100 फीट तक लपटें उठने लगीं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों आग पर काबू पाया। ड्राइवर व उसका बेटा आग भड़कने से पहले ही ट्रक से नीचे उतर चुके थे, जिससे उसकी जान बच गई।

रीवा की ओर जा रहा था ट्रक

प्राप्त जानकारी अनुसार ट्रक संख्या आरजे-11जीबी-3786 पानीपत से प्लास्टिक दाना लादकर रीवा की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर मांडौठी टोल के पास पहुंचा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक चालक व परिचालक नीचे उतरे तो देखा कि टायर फट चुका था और नीचे से स्पार्किंग हो रही थी। देखते ही देखते अचानक आग भड़क गई।

प्लास्टिक दाना जलकर राख

ट्रक मालिक ग्वालियर के मंगल सिंह, जो खुद अपने बेटे जगन के साथ ट्रक में मौजूद था, ने बताया कि धमाका होने के बाद आग देखकर वह घबरा गया। राहगीरों ने उसे संभाला और पास के एक पेट्रोल पंप तक ले जाकर पानी पिलाया, तब जाकर उसे होश आया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रक लपटों से घिर गया। ट्रक और उसमें भरा लाखों रुपए का प्लास्टिक दाना पूरी तरह जलकर राख हो गया।

एक्सप्रेसवे की एक लेन को करना पड़ा बंद

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान एक्सप्रेसवे की एक लेन बंद रहने से वाहन ड्राइवरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

