Krishi Thapanda के घर हुई दर्दनाक घटना, फंदे से लटका मिला करीबी दोस्त

By
Mohit Saini
-
0
22
Krishi Thapanda के घर हुई दर्दनाक घटना, फंदे से लटका मिला करीबी दोस्त
Krishi Thapanda के घर हुई दर्दनाक घटना, फंदे से लटका मिला करीबी दोस्त

Krishi Thapanda: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब एक्ट्रेस कृषि थापंडा के बेंगलुरु अपार्टमेंट में एक 36 साल के आदमी का शव मिला। मृतक की पहचान वैशाक उपाध्याय के तौर पर हुई है, जो कथित तौर पर एक्ट्रेस का करीबी दोस्त था। पुलिस ने मामले के हालात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

जब एक्ट्रेस घर से बाहर थी तब यह दुखद घटना हुई

शुरुआती जांच के मुताबिक, यह घटना गुरुवार रात करीब 8:30 बजे एक्ट्रेस के RR नगर (राजराजेश्वरी नगर), बेंगलुरु में उनके घर पर हुई। घटना के समय, कृषि थापंडा घर पर नहीं थीं। खबर है कि वह महादेवपुरा के पास एक वेलनेस सेंटर क्षेमवन में रह रही थीं, जहाँ वह एक मेडिटेशन प्रोग्राम में शामिल हो रही थीं।

वैशाक अपार्टमेंट में रह रहा था

जांच करने वालों ने बताया कि वैशाक उपाध्याय करीब एक हफ्ते से एक्ट्रेस के अपार्टमेंट में गेस्ट के तौर पर रह रहा था। घर में कोई और मौजूद नहीं था, इसका फ़ायदा उठाकर उसने कथित तौर पर घर के अंदर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने जगह की तलाशी ली लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया गया है।

कथित तौर पर मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा था

जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वैशाक काफी समय से गंभीर इमोशनल और मेंटल परेशानी से जूझ रहा था और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। पुलिस का मानना ​​है कि उसकी बिगड़ती मेंटल हेल्थ में उसकी पर्सनल लाइफ का अहम रोल हो सकता है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे शादी के झगड़ों के बाद वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। कपल का एक 14 साल का बेटा भी है।

पिछली कानूनी परेशानियां भी जांच के दायरे में

अपनी पर्सनल परेशानियों के अलावा, वैशाक को हाल ही में कानूनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे पहले बेंगलुरु के बिज़नेसमैन अरविंद रेड्डी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। हालांकि बाद में उसे बेल मिल गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर यह जांच कर रहे हैं कि क्या इन कानूनी परेशानियों की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना से जुड़े सभी फैक्ट्स का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग

 