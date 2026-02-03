India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका में व्यापार समझौता जल्द

अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया ऐलान, कहा, दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति

India-US Trade Deal (आज समाज), नई दिल्ली : आखिरकार लंबी वार्ता और बैठकों के दौर के बाद भारत और अमेरिका के बीच जल्द व्यापारिक समझौते पर सहमति बन गई है। इस बात का ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को भी 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर रहा है। ट्रंप ने इस बात का ऐलान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद किया है। अमेरिका के इस फैसले से भारत को दोहरी सफलता मिली है। एक तरफ तो भारतीय उत्पादों पर लगा टैरिफ कम हो गया है वहीं भारत और अमेरिका के बची व्यापार समझौता होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने भारत पर लगे पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का एलान किया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने एक और अहम बात कही है, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने का एलान किया। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच सोमवार को टेलीफोन पर बात हुई। इस बातचीत के बाद ही ट्रंप ने भारत पर लगे 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाने का एलान किया।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साझा एक पोस्ट में लिखा, ‘भारत के प्रधानमंत्री और एक ताकतवर और सम्मानित नेता मोदी से बात करना सम्मान की बात रही। ‘हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें व्यापार, रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने पर बात हुई। ‘वह (पीएम मोदी) रूस से तेल खरीद रोकने और अमेरिका और खासकर वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर, तुरंत प्रभाव से, हम अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं। जिसके तहत अमेरिका कम पारस्परिक टैरिफ लगाएगा, और इसे 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

पीएम मोदी ने इस फैसले पर यह प्रतिक्रिया दी

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की और यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अमेरिका ने ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह घोषणा भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि जब दो बड़े लोकतांत्रिक देश और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तो इसका लाभ आम जनता को मिलता है और द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए अवसर खुलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और भारत उनके शांति प्रयासों का पूरा समर्थन करता है।

