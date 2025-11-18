Faridabad News : अनियंत्रित होकर नाले में गिरी थार, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान, लोगों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप 

By
Anurekha Lambra
-
0
61
Faridabad News : अनियंत्रित होकर नाले में गिरी थार, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान, लोगों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप 
Faridabad News : अनियंत्रित होकर नाले में गिरी थार, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान, लोगों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप 

Faridabad News, (आज समाज), फरीदाबाद : फरीदाबाद में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दोपहर करीब 11 बजे एनआईटी-86 के सरूरपुर इलाके में जीवन नगर पार्ट-2 स्क्रैप मार्केट में एक थार गाड़ी अचानक असंतुलित होकर नाले में गिर गई और गाड़ी आधे से ज्यादा तक नाले में डूब गई।गनीमत रही कि थार चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए गाड़ी के शीशे से बाहर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हालांकि उसे हल्की चोटें आई हैं।

गाड़ी एक पत्थर पर चढ़ी तो उसका संतुलन बिगड़ गया

जानकारी मुताबिक फरीदाबाद निवासी अमित रोजाना की तरह कंपनी जा रहा था। सुबह करीब 11 बजे जीवन नगर पार्ट-2 स्क्रैप मार्केट में कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और वहीं सड़क पर कुछ बड़े पत्थर पड़े हुए थे। अमित ने बताया कि जैसे ही गाड़ी एक पत्थर पर चढ़ी तो उसका संतुलन बिगड़ गया और कुत्तों की ओर बढ़ने लगी। अमित ने कुत्तों को कुचलने से बचाने की कोशिश करने के लिए मोड़ा तो गाड़ी सीधा नाले में जा गिरी।

जेसीबी मंगवाकर नाले में डूबी थार गाड़ी को बाहर निकलवाया

हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते भीड़ जुट गई। चालक और स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर नाले में डूबी थार गाड़ी को बाहर निकलवाया। अमित के अनुसार नाला काफी गहरा था, जिसमें थार लगभग आधी डूब गई थी।

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

अमित ने बताया कि उसने अनहोनी को भांपते हुए गाड़ी के शीशे से बाहर छलांग लगाई और अपनी जान बचा ली। हादसे का शिकार हुए अमित और मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नाले के आसपास न तो बैरिकेडिंग है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जबकि इस बारे में कई दफा शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ये भी पढ़ें: Kaithal News : युवाओं के लिए राहत भरी ख़बर : HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह बोले – CET रिज़ल्ट जल्द, आने वाली हैं बंपर भर्तियां