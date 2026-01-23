Delhi on Alert : दिल्ली पर मंडरा रहा आतंकी खतरा !

खुफिया एजेंसियों ने दिया इनपुट, बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसे पाकिस्तानी आतंकी

Delhi on Alert (आज समाज), नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में आतंकी हमला होने के इनपुट मिले हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जगह-जगह सुरक्षा कर्मी, सीसीटीवी कैमरे से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और राष्टÑीय समारकों और अन्य प्रमुख स्थलों पर भी पूरी चौकसी बरती जा रही है। दरअसल यह चौकसी और सख्ती उस इनपुट के बाद की गई है जिसमें देश के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट दिए है कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस चुके हैं। हालांकि खुफिया विभाग ने ये नहीं बताया कि ये आतंकी कहां हैं और कितने हैं।

बांग्लादेश में बने आतंकी कैंप

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पाक के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैय्यबा ने बांग्लादेश में अपने आतंकी कैंप खोले हैं। इन कैंप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर भी जाते हैं। इन कैंप में आतंकियों को आईएसआई की ओर से आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई गई है। इन इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस, पड़ोसी राज्यों की पुलिस व देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है।

पन्नू ने भी दी वीडियो जारी कर धमकी

खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख खालिस्तानी आतंकी गुरवतपंत सिंह पन्नू ने एक बुधवार को एक वीडियो जारी कर फिर धमकी दी है कि भारत के गणतंत्र दिवस से पहले उसने राजधानी दिल्ली में भारत विरोधी नारे लिखवा दिए हैं। उसने जारी वीडियो में कहा है कि उसके लड़कों ने दिल्ली में दो जगह देश विरोधी नारे लिखे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच में नारे की बात गलत साबित हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां गणत्रंत्र दिवस को लेकर पहले से ही सतर्क हैं। इस तरह की धमकियों को नजरअंदाज न करते हुए बारीकी से जांच की जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने जारी की 10 आतंकियों की फोटो

ज्ञात रहे कि गत दिवस पंजाब के लुधियाना जिले की पुलिस ने हरियाणा के जींद जिले के सफीदों कस्बे से एक खालिस्तान समर्थक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वार्ड नंबर पांच निवासी कुलदीप उर्फ कालू (36) के रूप में हुई है। कुलदीप उर्फ कालू के अलावा पुलिस ने हरविंदर उर्फ रंधा, कुलवंत, अवतार सिंह, करणवीर, हर्षदीप उर्फ हर्ष, भूपेंद्र उर्फ भिंडरा, पुरुषोतम उर्फ पम्मा, वाधवा सिंह उर्फ बबर और गुरमीत सहित कुल 10 आतंकियों के पोस्टर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर चस्पा किए हैं। दिल्ली सहित अन्य राज्यों की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन आतंकियों के दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।

