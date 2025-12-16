Karnal News : तेज रफ्तार ट्रक का कहर, स्कूटी सवार पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत

Anurekha Lambra
Karnal News : तेज रफ्तार ट्रक का कहर, स्कूटी सवार पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत
  • हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार

Karnal News, (आज समाज), करनाल : मंगलवार के दिन करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जिसमें स्कूटी पर जा रहे पिता पुत्री को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। जिसमें पिता पुत्री दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी की टक्कर लगने के बाद काफी दूर तक वह उनका घसीटता हुआ ले गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिन्होंने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी।

ट्रक की रफ्तार ज्यादा थी, उसकी वजह से ही यह हादसा हुआ

मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी राम मेहर ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना मिली थी जिसमें पिता और पुत्री की मौत हुई है। दोनों की पहचान करनाल के नगला गांव के निवासी के तौर पर हुई है। पिता की आयु करीब 70 वर्ष है जिसका नाम रणवीर सिंह है वही पुत्री की आयु 32 वर्ष है जिसका नाम रखा है और वह शादीशुदा थी। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक की रफ्तार ज्यादा थी और उसकी वजह से ही यह हादसा हुआ है।

किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे पिता-पुत्री

मिली जानकारी के अनुसार दोनों पिता-पुत्री स्कूटी से पानीपत से करनाल की तरफ आ रहे थे जो किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा के पास वह हादसे का शिकार हो जाते हैं जिसमें दोनों की मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है वहीं ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर ट्रक को मौके पर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है।

