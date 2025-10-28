Karnal Road Accident Death: करनाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला

By
Rajesh
-
0
93
Karnal Road Accident Death: करनाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला
Karnal Road Accident Death: करनाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला

घरौंडा के पीर बड़ौली गांव का रहने वाला था सुनील
Karnal Road Accident Death, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसा साढ़े 10 बजे अराईपुरा रोड के पास हुआ। युवक बाइक पर सावार होकर अपने घर लौट रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि डंपर बाइक को घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया और घर्षण से बाइक में आग लग गई।

युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को कब्जे में ले लिया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। आज पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं वारदात के बाद आरोपी डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

घर लौट रहा था सुनील

प्राप्त जानकारी अनुसार घरौंडा के पीर बड़ौली गांव वासी 22 वर्षीय सुनील कुमार सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे करनाल से अपने काम से घर लौट रहा था। जैसे ही वह अराईपुरा रोड के पास पहुंचा, सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुनील सड़क पर गिर गया और डंपर उसके ऊपर से निकल गया। बाइक डंपर के नीचे फंस गई और घसीटते हुए उसमें आग लग गई। चालक ने गाड़ी कुछ दूरी पर रोकी और मौके से फरार हो गया।

परिजनों ने किया हंगामा

घटना होते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश की। सूचना मिलने पर घरौंडा पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक व डंपर को कब्जे में लिया। वहीं इस दौरान परिजनों ने डंपर चालक की लापरवाही को लेकर रात को जमकर हंगामा किया और शव उठाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों ने आश्वासन दिया तो परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए।

आरोपी ड्राइवर को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार

जांच अधिकारी विपिन कुमार का कहना है कि मौके के हालात देखकर प्रतीत होता है कि डंपर की रफ्तार बहुत तेज थी और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था। फिलहाल हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है और आरोपी ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।