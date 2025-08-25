A speeding car hit two vehicles : तेज़ रफ़्तार कार ने पटियाला लाइट पॉइंट पर खड़ी दो गाड़ियों को मारी टक्कर, तीन घायल

Chandigarh News (आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। नगर के व्यस्त पटियाला लाइट पॉइंट पर सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक तेज़ रफ़्तार और अनियंत्रित कार ने रेड लाइट पर खड़ी दो गाड़ियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गाड़ियाँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और कारों के एयरबैग तक खुल गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों गाड़ियाँ लाल बत्ती पर खड़ी थीं। तभी अचानक पीछे से आ रही एक तेज़ रफ़्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। झटके की वजह से बीच वाली कार आगे खड़ी गाड़ी से जा टकराई। हादसे में दो चालकों को मामूली चोटें आईं, जबकि तेज़ रफ़्तार कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

टक्कर मारने वाला चालक नशे की हालत में था। घायल को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया

स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर मारने वाला चालक नशे की हालत में था। घायल को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में उसे चंडीगढ़ सेक्टर-32 के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों अन्य कार चालकों ने पुलिस को दी शिकायत में साफ कहा है कि हादसा चालक की लापरवाही और नशे की हालत में गाड़ी चलाने के कारण हुआ।कार मालिकों ने बताया, “हमारी गाड़ियाँ रेड लाइट पर खड़ी थीं, तभी पीछे से एक कार तेज़ रफ़्तार में आई और जोरदार टक्कर मार दी। इस वजह से हमारी गाड़ियाँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ।”

फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही नशे की पुष्टि हो पाएगी। हादसे के बाद सुबह-सुबह काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

