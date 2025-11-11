Aaj Samaaj (आज समाज) Fake Molestation Cases : हरियाणा के पानीपत जिले में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ से मामलों को लेकर नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्षा सविता आर्य ने डीजीपी को पत्र लिखकर झूठे निकले मामलों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पानीपत में 2016 से अब तक 905 महिलाएं 18 साल ऊपर की हैं जिसमें से 443 मामले पुलिस विभाग द्वारा कैंसिल किए गए हैं।

पोक्सो के 1204 मामले में दर्ज हुए, जिसमें से 210 मामले झूठे मिले

वहीं पर 18 वर्ष से नीचे पोक्सो के 1204 मामले पानीपत में दर्ज हुए हैं जिसमें से 210 मामले झूठे मिले हैं। झूठे मामले दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। नारी तू नारायणी उत्थान समिति की शिकायत पर डीजीपी ने पानीपत में दर्ज पॉक्सो, रेप, छेड़छाड़ के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि डीजीपी ने गुरुग्राम में प्रेसवार्ता में पानीपत में दर्ज हुए कुछ झूठे केसों पर चिंता जताई थी।

निजी रंजिश या स्वार्थवश झूठे आरोप लगाकर कानून का दुरुपयोग कर रहे

उन्होंने कहा था कि ऐसे गंभीर अपराधों में भी कुछ लोग निजी रंजिश या स्वार्थवश झूठे आरोप लगाकर कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। भविष्य में अधिक सतर्कता के साथ जांच करनी चाहिए जिससे निर्दोष लोगों को गलत न फंसाया जाए। वहीं पर समिति की अध्यक्ष सविता आर्य ने कहा कि कई लोग आपसी विवाद में ऐसे मामले दर्ज करा देते हें। ऐसे में जिन पर केस दर्ज होता हैं उनको झूठा केस लगने के बाद वह घर व समाज के बीच परेशान होकर रहते हैं।

