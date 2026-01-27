America Snowstorm : अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, 25 की मौत

माइनस 31 डिग्री तक गिरा तापमान, हर तरफ लगे बर्फ के ढेर

America Snowstorm (आज समाज), न्यूयॉर्क : अमेरिका इन दिनों इस सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। दरअसल इसके उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा और खतरनाक सर्दी का तूफान आया है। इस तूफान के कारण भारी बर्फबारी, जमा देने वाली ठंड और बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। अनुमान है कि देशभर में करीब 20 करोड़ लोग इस ठंड से प्रभावित हुए हैं।

अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक, न्यू इंग्लैंड के दक्षिण में बना कम दबाव का क्षेत्र अटलांटिक की ओर बढ़ रहा है, जिससे दक्षिण-पूर्वी राज्यों में हालात और बिगड़ सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस तूफान के कारण यातायात व हवाई सेवाएं बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत की खबर है।

2100 किलोमीटर एरिया में बर्फ ही बर्फ

इस तूफान की वजह से अमेरिका के अर्कांसस से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 2100 किलोमीटर के इलाके में एक फुट से ज्यादा बर्फ जम गई है। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और स्कूल बंद कर दिए गए। ठंड इतनी ज्यादा है कि हवा के साथ महसूस होने वाला तापमान माइनस 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

प्राइवेट जेट क्रैश, सात की मौत

बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट बिजनेस जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 क्रू मेंबर घायल है। हादसा उस वक्त हुआ, जब प्लेन टेकआॅफ कर रहा था। क्रैश के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। फेडरल अधिकारियों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रिकॉर्डिंग के अनुसार टेकआॅफ की कोशिश में जेट पलट गया और उसमें आग लग गई।

चार हजार उड़ानें की गई रद

सोमवार को करीब 4,000 उड़ानें रद रहीं, जबकि 1,500 से अधिक में देरी हुई। एक दिन पहले ही 12,500 उड़ानें रद हो चुकी थीं। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार, कोरोना काल के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान है। एयर ट्रैफिक पर सबसे ज्यादा असर अमेरिकन एयरलाइंस पर पड़ा, जिसकी 644 उड़ानें रद और 272 विलंबित रहीं। रिपब्लिक एयरवेज, जेटब्लू और डेल्टा की उड़ानें भी प्रभावित हुईं।

