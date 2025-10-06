Lord Valmiki’s appearance day : भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। भगवान वालमीकि प्रकट दिवस अवसर पर विभिन्न दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन वालमीकि सभा के तत्वावधान में समस्त वालमीकि समाज के सहयोग किया जा रहा है। आज कार्यक्रमों के दौरान हवन, यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया वार्ड 11 स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी ने शिरकत की। सर्वप्रथम दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत हवन व यज्ञ में वाल्मीकि नगर सहित आसपास के मौजिज व्यक्तियों ने आहुति अर्पित की। मंदिर परिसर में भक्तों ने धोक लगाते हुए भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लिया। भंडारे में बडी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया।

आज रात को मंदिर परिसर में रात्रि जागरण होगा। समापन दिवस पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रमों में पूर्व महासचिव जजपा संगीता चौहान व समाज सेवी राजेंद्र अहलावत रज्जू भईया बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समापन दिवस पर वालमीकि मंदिर से चलकर शोभा यात्रा शहर के मुखय मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी। इसका वालमीकि मंदिर मे समापन किया जाएगा।वालमीकि सभा के मुख्य सलाहकार संजय बिडलान ने बताया भारतीय संस्कृति में रामायण के रचियता भगवान वालमीकि का बहुत महत्व है। उन्होंने समाज को एकता और पुत्र धर्म निभाने का संदेश दिया है। राम और लक्षमन ने का वानरों के सहयोग से रावण पर जीत हासिल करना प्रकृति में सभी के सहयोग को दिखाता है तो दशरथ द्वारा राम को 14 साल का बनवास देना और राम ने बनवास स्वीकार करना पुत्र धर्म को दर्शाता है।

